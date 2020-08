Falque, il Genoa non lo riscatterà: il futuro a Torino dipende da Giampaolo

Il Genoa ha deciso di non versare gli 8 milioni per il riscatto di Falque che torna così al Torino: il suo futuro però resta ancora in bilico

Iago Falque torna a Torino. Almeno per ora. Dopo il cambio di direttore sportivo che ha portato al Genoa Faggiano al posto di Maroccu, i liguri hanno infatti deciso di non riscattare l’attaccante. Un riscatto che, in base agli accordi dello scorso gennaio, avrebbe dovuto portare nelle casse del Torino 8 milioni di euro una cifra considerata spesso troppo alta e che, alla fine, il Genoa ha deciso di non versare. Decisione che permetterà dunque a Iago Falque di rientrare al Toro e mettersi immediatamente al servizio di Giampaolo. Almeno fino a quando società e giocatore non troveranno una strada definitiva per il suo futuro.

Quale futuro per l’attaccante?

Sì, perchè il ritorno di Falque in granata non significa necessariamente la sua permanenza nel capoluogo piemontese. E soprattutto il non riscatto da parte del Genoa non esclude comunque un ritorno, anche successivo, alla corte di Davide Nicola. In liguria, infatti, l’attaccante ha ritrovato non solo il ritmo partita ma anche quella fiducia nei propri mezzi che negli ultimi mesi era venuta meno. E nonostante la rivoluzione tra le fila dirigenziali il Genoa potrebbe puntare ancora sull’attaccante e tornare a trattare con il Torino per riportarlo in Liguria. Magari in un secondo momento.

E se di rivoluzioni si parla, come avevamo già raccontato, anche il Toro non è da meno: l‘arrivo di Vagnati prima e di Giampaolo poi cambierà notevolmente le linee di intervento granata sul mercato e non è detto che Falque rientri ancora nei piani del nuovo tecnico. Tuttavia, l’apporto che l’attaccante potrebbe portare al reparto avanzato del Toro non è certo in discussione e di possibilità per convincere Giampaolo (e Vagnati) a puntare ancora su di lui Falque non ne avrà soltanto una. Il suo ritorno al Toro, dunque, servirà proprio a questo: nei prossimi giorni l’attaccante sarà chiamato a mettere in campo tutti gli assi a sua disposizione per strappare il sì di tecnico e società: per Falque e il Toro saranno ore decisive.