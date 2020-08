Torino su Biglia: può arrivare a parametro zero

Calciomercato Torino / Lucas Biglia è in scadenza di contratto con il Milan: trattativa avviata con il club granata che è a caccia di un regista

Nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo quello del regista è un ruolo fondamentale. Per questo motivo Davide Vagnati si è messo alla ricerca di un giocatore capace di dirigere il gioco, far girare il pallone ma anche bravo in fase di interdizione: dopo i primi contatti con Jacopo Petriccione, il dt granata ha iniziato a sondare il terreno anche per Lucas Biglia. L’argentino è in scadenza di contratto con il Milan (non rinnoverà) e può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Torino: Biglia indeciso sul futuro

A 34 anni Biglia stava valutando l’idea di tornare in patria per chiudere la carriera in Sudamerica ma la possibilità di essere ancora protagonista in Italia lo stuzzica. Una decisione definitiva non l’ha ancora presa: nel frattempo la trattativa con il procuratore è stata avviata e in casa Torino la speranza è quella di poterla chiudere in tempi brevi. L’esito della trattativa non dipenderà quindi da una questione di soldi (il centrocampista è infatti disposto ad accettare una proposta ben lontana da quei circa 3,5 milioni di euro che percepiva al Milan), semmai dalle motivazioni del giocatore.

Calciomercato Torino: la proposta all’argentino

Nelle ultime due stagioni Biglia è stato spesso tormentato dagli infortuni e per questo motivo non è riuscito a dare in contributo che al Milan speravano. La possibilità di chiudere la carriera in Italia tornando a essere protagonista lo alletta, nonostante il richiamo di casa sia forte: per sposare il progetto granata vorrebbe un contratto di due anni mentre il Torino è al momento intenzionato ad offrirgliene uno di un anno, con opzione per il secondo nel caso in cui dovesse raggiungere un determinato numero di presenze (un contratto simile a quello proposto a Cristian Ansaldi per il rinnovo). La palla ora passa a Biglia che dovrà decidere cosa fare: nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti con il Torino.