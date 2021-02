Sono numerosi i giocatori del Torino in scadenza di contratto tra il 2021 e il 2022: non solo Nkoulou e Belotti. Ansaldi ha una clausola particolare

A mercato chiuso, è tempo di trarre le somme. Due gli acquisti approdati alla corte di Nicola per rinforzare la rosa ma, come si suol dire, non si finisce mai davvero. C’è infatti da pensare ai cosiddetti “acquisti da fare in casa”, che riguardano i giocatori in scadenza di contratto. Tra coloro il cui termine ultimo del contratto non lascia troppo tempo di margine per lavorarci su, compaiono i nomi dei big granata. Come riportato altrove su queste colonne, in primis ci sono Nkoulou, che potrebbe lasciare la Mole a parametro zero, e Belotti, che sembrerebbe attendere le sorti del club prima di prolungare il proprio impegno in granata. Non sono però gli unici.

Toro, il tempo stringe per i giocatori in scadenza nel 2021

Tra i più imminenti compaiono i nomi di Vanja Milinkovic-Savic e Ujkani, rispettivamente secondo e terzo portiere del Torino. Non tra i giocatori che ricoprono ruoli fondamentali, lasceranno scoperto il fronte portieri in caso di mancato rinnovo essendo entrambi in scadenza a giugno 2021. L’altro giocatore in bilico è Cristian Ansaldi. Anche l’argentino terminerà i propri obblighi con il club granata il 30 giugno. Ma attenzione: nell’accordo firmato ad agosto scorso, il giocatore si è riservato l’opzione di rinnovo automatico al raggiungimento di 20 presenze stagionali: traguardo che dista appena 7 gettoni. Anche Ferigra, tra i talenti del settore giovanile ed attualmente inutilizzato, rischia di andare via a zero a fine stagione.

Tanti i big granata che potrebbero lasciare nel 2022

Tempistiche più dilatate invece per Rincon e Baselli, che sono in scadenza per giugno 2022 (anche il centrocampista ha un’opzione fino al 2023), così come Belotti, diventato ora priorità. Per entrambi, il margine di tempo a disposizione è maggiore, ma Vagnati dovrà essere bravo a non tirare troppo la corda. Con loro c’è anche un altro big: Salvatore Sirigu. Anche l’estremo difensore granata ha come termine ultimo il 30 giugno 2022, ed anche per lui come per il Gallo, resta prioritario Euro2021. L’ago della bilancia dipende anche in questo caso dalla salvezza: il destino del Toro, ancora in bilico tra la permanenza in A e la retrocessione, avrà sicuramente un’influenza pesante per quanto riguarda il destino dei profili presi in esame.