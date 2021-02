Da Mandragora a Rincon, Immobile e Quagliarella passando per Ogbonna e Balzaretti: tutti gli accordi di mercato tra Torino e Juventus

Se si chiedesse a qualunque tifoso del Torino quale sia la sua idea in merito alle possibili trattative di mercato tra i granata e la Juventus, la risposta sarebbe una e una soltanto: mai fare affari con i tanto odiati “cugini” bianconeri. Eppure, negli anni il mercato ha parlato una lingua del tutto diversa. E allora partiamo proprio dall’ultimo mercato, quello appena concluso, per ripercorrere la storia dalle trattative tra il Torino di Cairo e la Juventus. Trattative che nella giornata di ieri hanno portato all’ufficializzazione di Rolando Mandragora che lascia l’Udinese per approdare in granata ma con un cartellino che, fino all’avvenuto riscatto (obbligatorio: qui i dettagli dell’operazione) resterà in mano bianconera.

Torino-Juventus, le trattative in entrata

Come anticipato, però, quello di Mandragora è solo l’ultimo giocatore in arrivo dalla Juve. Il centrocampista, infatti, condivide il passato bianconero anche con quello che è appena diventato un suo compagno di reparto: Rincon. El General, infatti, è stato prelevato dalla Juventus nel 2017 con un prestito oneroso di 3 milioni e l’obbligo di riscatto fissato a 6 scattato nel febbraio successivo dopo il raggiungimento delle presenze previste dal contratto.

Prima di lui, la stessa strada l’avevano percorsa anche due bomber di razza come Ciro Immobile e Fabio Quagliarella. Per quanto riguarda l’attaccante attualmente in forza alla Lazio bisogna risalire al 2013 quando, nella stessa giornata, la Juventus prima risolve in suo favore la comproprietà con il Genoa e poi gira la metà del cartellino proprio al Toro. In granata l’attaccante esplode letteralmente tanto che a fine stagione la società decide di riscattarlo: 8 milioni il costo dell’operazione.

Da Quagliarella a…Pasquato: gli acquisti del Toro

Per quanto riguarda Fabio Quagliarella, invece, la storia con il Toro parte addirittura dalle giovanili. Cresce, esordisce in Serie A ma dopo il fallimento della squadra si trova svincolato. Poi, alla fine di un lungo peregrinare che lo aveva portato anche a Napoli, rientra nel capoluogo piemontese: questa volta però sulla sponda bianconera. Ma si sa, i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornato. E infatti il Torino lo riporta a casa, dopo ben 9 anni. Era il 2014 quando Quagliarella riprende la maglia vestita fin da bambino grazie ad un accordo da 3,5 milioni di euro.

Infine, per chiudere la panoramiche degli acquisti che il Torino ha fatto pescando dalla Juventus c’è anche quello di Pasquato. Di certo non un nome altisonante, e forse dimenticato da molti, ma preso in prestito nel mercato invernale del 2012 proprio dai bianconeri. E restato in granata solo fino al termine della stagione.

Torino, le cessioni alla Juve

Se le operazioni in ingresso sono state tante, molte meno sono state, al contrario, le cessioni fatte dai granata ai rivali cittadini. Una: quella di Angelo Ogbonna. Il difensore, portato a Torino giovanissimo e cresciuto nel vivaio, con la maglia granata ha collezionato ben 160 presenze prima di finire nel mirino della Juventus che se lo aggiudica, per così dire, per 13 milioni di euro più bonus. Un trasferimento che lo ha fatto diventare il primo calciatore passato alla Juventus dopo essere cresciuto nella squadra granata fino a diventarne capitano. Di certo non il modo migliore per salutare il Toro.