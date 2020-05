Toro: è il giorno di Vagnati

Atteso nelle prossime ora l’annuncio della nomina di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo del Torino: il dirigente potrà subito mettersi al lavoro

Ci siamo: Davide Vagnati sta per diventare ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Torino. Dopo aver ottenuto la deroga dal Consiglio di Lega, necessario per il tesseramento visto che il dirigente in questa stagione ha già lavorato per un altro club (la Spal), la società granata è pronta a formalizzare l’ingaggio del nuovo ds. Tutto verrà formalizzato quest’oggi e già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio. Se ritarderà sarà solamente per mere questioni burocratiche, anche perché non ci sono più ostacoli di alcun tipo per il matrimonio tra il Torino e Vagnati.

Torino: Vagnati incontrerà Bava

Una volta formalizzato e ufficializzato l’arrivo del nuovo direttore sportivo dovrà essere definita la posizione di Massimo Bava. L’attuale ds si incontrerà con il suo successore per capire quale potrà essere il suo ruolo all’interno del Torino: il rischio è che possa avere poteri limitati anche per quanto riguarda il Settore giovanile (nonostante l’eccellente lavoro svolto negli scorsi anni), considerato che Vagnati porterà dalla Spal anche una serie di suoi collaboratori. Per questo motivo, prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il proprio futuro, Bava vuole confrontarsi proprio con quello che sarà il suo successore come uomo-mercato.