Calciomercato Torino / Nemanja Radonjic è in uscita: il numero 10 serbo piace al Maiorca e ci sono contatti per l’attaccante

Nemanja Radonjic, numero 10 del Torino, è in uscita. Fuori dai piani da tempo, sta per essere ceduto. Su di lui c’è il Maiorca: contatti continui in queste ore. L’accordo sembra essere molto vicino. Lui acceterebbe volentieri la destinazione, ma la formula è il problema. Il Toro, per fare cassa, avrebbe preferito una cessione a titolo definitivo. Gli spagnoli invece, spingono per un prestito con diritto di riscatto. Il Torino, trattandosi di un esubero, potrebbe accettare. Affare che nelle prossime ore può chiudersi.

Radonjic: un talento sprecato

Un po’ per il suo comportamento, un po’ per il cambio modulo, Radonjic si è perso in questo Toro. Lo scorso anno, con il 49 sulle spalle, aveva dimostrato di avere grandi qualità. Quest’anno, il serbo si è preso la 10 e ha iniziato benissimo, trovando 3 gol nelle prime 3 partite. Poi però, si è rotto qualcosa anche nel rapporto con Juric. Genio e sregolatezza, è finito in panchina. Alcune volte, non è stato nemmeno convocato. Sembra quasi che Juric, con lui, abbia perso la pazienza.

Maiorca lo aspetta

Il Maiorca è un contesto diverso da quello del Toro. Il club milita nella Liga, il massimo campionato spagnolo e si trova al 14^ posto, in lotta per la salvezza. Gioca le sue partite interne al Campo de Futbol de Son Moix, nel contesto delle Isole Baleari. L’allenatore è Javier Aguirre e gioca con un 3-4-2-1.