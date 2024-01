I granata hanno messo gli occhi sull’esterno in forza all’Hannover, ma dovrebbe prima partire Brandon Soppy

Prosegue il conto alla rovescia verso il gong che decreterà la fine del calciomercato. Il Torino e Davide Vagnati sono ancora concentrati nel provare ad accontentare le richieste di Ivan Juric, che aveva espressamente dichiarato di aver bisogno di un esterno di ruolo sulla fascia sinistra. Sono stati vari i nomi che il club ha sondato nelle ultime settimane: da Josh Doig fino ad Angelino, tutti sfumati dopo l’inserimento di concorrenti di Serie A. Ora il Toro sembra aver individuato in Derrick Kohn il profilo ideale per le corsie.

Torino-Kohn, la situazione

Derrick Kohn è un calciatore dell’Hannover, squadra che milita in Bundesliga 2. Nato nel 1999 e terzino sinistro di ruolo, è una delle più liete scoperte del club nell’ultima stagione. Ha infatti collezionato 3 gol e 4 assist in 19 gare candidandosi come uno dei migliori terzini del campionato. Il tedesco punta a fare meglio dello scorso anno, in cui aveva chiuso un’ottima stagione con 5 gol e 6 assist in 33 gare. L’affare potrebbe sbloccarsi solo in caso di partenza di Brandon Soppy, che sotto la guida tecnica di Juric non ha mai trovato spazio. Intanto il Toro sta trattando: saranno ore infuocate queste ultime di calciomercato e il club proverà in tutti i modi ad accontentare le richieste dell’allenatore croato.