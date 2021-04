Calciomercato Torino / In ballo i riscatti dei prestiti: su Mandragora deve scegliere Cairo, Bonazzoli e Murru verso l’addio – Parte 2

Il margine di spesa massimo è di 35 milioni: per sapere quanti, di questi, sceglierà di spenderne il Torino occorrerà attendere ancora qualche settimana. Cairo e Vagnati riflettono anche sul futuro, nei giorni in cui il club si gioca la salvezza: l’incognita della categoria è una montagna, ma non impedisce di mettere giù piani A e B per ragionare dei riscatti. I granata, attualmente, hanno quattro giocatori in bilico – a guardare le formule con cui sono arrivati tra agosto e gennaio – per la prossima stagione. Nel prossimo mese, bisognerà prendere una decisione. In primis su Mandragora. Nicola lo ha messo al centro del suo Toro ed è ancora giovane, con ampi margini di crescita: di dubbi sul riscatto dalla Juventus non ce ne sono (gli unici sono legati alla salvezza: con la retrocessione, l’ex Udinese andrebbe via).

I casi nel dettaglio: da Mandragora a Gojak

Resta solo da capire come e quando Cairo eserciterà l’opzione di acquisto. Potrà farlo già a giugno, per 16 milioni pagabili in cinque esercizi, o nel 2022 per 14 milioni pagabili in quattro esercizi. Sempre nel giugno dell’anno prossimo scatterà anche l’obbligo di riscatto a 9 milioni più uno di bonus, ma solo se il calciatore avrà raggiunto determinati obiettivi. Insomma, la via per trattenere Mandragora in granata non è una sola. Ma la volontà di farlo c’è, inevitabilmente.

Ben diversa è la situazione di Bonazzoli e Murru. L’attaccante ha trovato poco spazio e segnato tre gol: difficilmente raggiungerà le condizioni minime per far scattare l’obbligo di riscatto di 8 milioni pattuito con la Sampdoria. Sempre con i blucerchiati, il Torino dovrà decidere il futuro del terzino: non è mai stato un titolare fisso e non è, propriamente, un esterno da 3-5-2. Anche per questo potrebbe non partire il bonifico da 6 milioni verso Genova. Infine c’è il capitolo Gojak: il bosniaco è arrivato con l’obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. Il club di Cairo ha già messo in conto di dover pagare gli aggiuntivi 5,5 milioni alla Dinamo Zagabria per acquistarlo a titolo definitivo.