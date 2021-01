Torino, Kouamé il primo nome per l'attacco. E piace anche Duncan - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati bussa alla porta della Fiorentina: piace Kouamé per l’attacco. E Duncan è un obiettivo in mediana

Il Torino ha gli occhi puntati sulla Toscana, in queste prime ore di calciomercato. Perché nella Fiorentina di Prandelli figurano due calciatori che, per motivi diversi, sono entrati prepotentemente tra gli obiettivi del presidente Cairo e del direttore sportivo Vagnati: Christian Kouamé e Alfred Duncan. L’attaccante ivoriano classe 1997 è attualmente il prediletto dei vertici granata per rinforzare il reparto offensivo. Seconda punta di corsa, sebbene con qualche limite in zona gol, l’ex Genoa sarebbe – nei piani del Toro – la perfetta spalla di Belotti per affrontare la seconda (e decisiva) metà di un campionato da portare a termine mantenendo la categoria.

Si ragiona anche su una contropartita: Zaza nome caldo

Per assicurarsi Kouamé, il presidente Cairo è anche disposto ad effettuare un investimento economico importante, pur ragionando sul prestito con riscatto. Perché prendere un partner del Gallo più affidabile di Bonazzoli, Verdi e Zaza è al momento la priorità. Per il centrocampo, le valutazioni sono ancora in corso. E tra i profili sondati c’è, appunto, Duncan. Il classe 1993 è però tra i più ingenti investimenti effettuati dalla Fiorentina di Commisso, che lo pagò 15 milioni più bonus appena un anno fa. Per questo, nel pianificare come aprire l’eventuale trattativa, Vagnati sta prendendo in considerazione l’ipotesi di inserire una contropartita: il nome potrebbe essere quello di Simone Zaza, che con l’incastro giusto può lasciare Torino già a gennaio.