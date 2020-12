Il Toro cerca anche un attaccante: oltre a Cutrone c’è l’opzione Pavoletti

Calciomercato Torino / I granata cercano un rinforzo per l’attacco. Piacciono Cutrone e Pavoletti, ma prima bisognerà sfoltire il reparto

Il 2021 sta per cominciare, così come la sessione di mercato invernale. Il Torino, a caccia di rinforzi per risalire la china, si sta guardando intorno, tastando il terreno per i ruoli nei quali è carente. Tra questi, oltre al centrocampo, c’è anche l’attacco. Nove dei ventidue gol realizzati quest’anno portano la firma dei giocatori di altri reparti. L’unico sul fronte offensivo che continua a rendere è infatti Andrea Belotti, già vicino alla doppia cifra, ma che necessita di un supporto. Tra le grandi occasioni di mercato compaiono due profili interessanti: Patrick Cutrone e Leonardo Pavoletti.

Calciomercato, c’è anche il Toro in corsa per un attaccante

I due attaccanti sono infatti sulla lista partenti dei rispettivi club (Fiorentina e Cagliari) e vengono accostati a diverse squadre di Serie A. La rivoluzione sul fronte offensivo per quanto riguarda la massima serie è quindi in procinto di cominciare e anche il Torino, che vuole entrare nel giro, si sta affacciando alla finestra. I granata dovranno fare i conti con il rischio retrocessione, che potrebbe complicare le cose. Il miglioramento della rosa può però essere un primo passo verso l’uscita da tunnel.

Torino, prima di acquistare bisogna vendere

La prima condizione per poter realmente competere sul mercato riguarda lo spazio. Vagnati dovrà essere infatti bravo a sfoltire l’attacco per fare posto ad eventuali nuovi arrivi. Oltre a Edera e Millico, primi della lista partenti e che difficilmente verranno sostituiti, c’è un altro giocatore che può lasciare la Mole. Si tratta di Simone Zaza, che non è ancora riuscito ad ingranare con la maglia granata. In caso di offerte convincenti, infatti, potrebbe essere il sacrificato per far spazio ad un nuovo arrivo.