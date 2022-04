Il Toro tiene sotto osservazione come obiettivo di mercato Octavian Popescu che contro il Cluj ha trovato la via del gol

La stagione sta per terminare e allora in casa Toro si guarda al futuro e dunque alla prossima sessione di calciomercato. Tra i giocatori che sono finiti sul taccuino del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sotto la voce “obiettivi” è segnato, da ormai diverso tempo, il nome di Octavian Popescu. Un giovane attaccante esterno che milita nel FCBS (ex Steaua Bucarest) e per il quale il Toro aveva mandato in Romania un proprio osservatore, proprio per vedere da vicino le qualità dell’attaccante rumeno. Intanto Popescu ha voluto dare un grande segnale al club granata, segnando il gol che ha deciso il match Cluj-FCBS terminato 0-1. Con la rete messa a segno domenica 17 aprile, il bottino di gol segnati da Popescu in questa stagione è salito a quota 9. Il Toro continuerà a tenere sotto osservazione il talento rumeno, sperando di riuscire a portarlo il più presto possibile all’ombra della Mole.

Juric potrebbe essere l’allenatore giusto per Popescu

Se Popescu può fare al caso del Toro, si può anche dire che il Toro può fare al caso di Popescu. Ivan Juric potrebbe rappresentare proprio la guida giusta per l’attaccante classe 2002. Infatti, il tecnico croato ha sempre dimostrato di essere molto abile nel lanciare e valorizzare i giovani. Sotto l’ala protettiva dell’ex allenatore dell’Hellas Verona, Popescu potrebbe crescere e migliorare molto. Attualmente la stella del FCBS, oltre ad essere molto bravo a vedere la porta, è già anche abile a confezionare assist ai compagni. Popescu dunque è senza dubbio un profilo molto interessante. Non è un caso che l’attaccante classe 2002 lo scorso 25 marzo abbia esordito con la nazionale maggiore della Romania in un’amichevole disputata contro la Grecia.