Calciomercato Torino / Sono tre le priorità di mercato segnalate nuovo tecnico granata Ivan Juric. Toro al lavoro

E’ un Torino da rifondare, quello passato dalle mani di Nicola a quelle di Ivan Juric. Il nuovo tecnico, reduce da due anni positivi al Verona, ha già presentato le proprie richieste sul fronte mercato alla società, già al lavoro per accontentarlo al più presto ed evitare gli errori commessi in passato. Sono tre i ruoli principali da rinforzare per il tecnico croato. Primo fra tutti il centrale difensivo. L’addio di Nkoulou, che potrebbe essere seguito da quello di Lyanco, lascia un vuoto da colmare. Tra i profili prediletti da Juric, che potrebbero rivelarsi dei colpi low cost, c’è quello di Gunter, già con il tecnico a Verona.

Juric, tra i rinforzi richiesti c’è un terzino sinistro

Non è però l’unico rinforzo richiesto. Per un Toro su misura, servirà un nuovo terzino sinistro. Sia Murru che Rodriguez, voluti da Giampaolo ma piuttosto deludenti nel complesso, non sono stati confermati e verranno rispediti alla destinazione di partenza. L’unico giocatore di ruolo confermato è perciò Cristian Ansaldi, vicino al rinnovo. Ma da solo non basta. Spesso soggetto ad infortunio, l’argentino è pronto a rimettersi in gioco ma gli servirà qualcuno con cui intercambiarsi. Il sogno di Juric resta Dimarco, di proprietà dell’Inter ma sbocciato sotto la sua guida al Verona. L’operazione in sé è più complicata del previsto, soprattutto con la possibile volontà dei neroazzurri di tenerlo. Si attendono alternative, mantenendo alta l’attenzione nei suoi confronti.

Il Torino cerca un jolly per l’attacco

Ultimo ma non meno importante, il fronte d’attacco. Juric vuole infatti un jolly offensivo, dotato di versatilità e da utilizzare come trequartista. I profili che rientrano tra quelli richiesti, sono quello di Junior Messias, attualmente al Crotone e che farebbe così ritorno nei luoghi dove tutto è iniziato, e Franco Vazquez. In uscita dal Siviglia, l’ex Palermo vorrebbe tornare in Italia ed il Torino è una delle possibili mete. I granata si stanno intanto attivando con Vagnati, pronto ad affondare il colpo al più presto.