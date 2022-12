Il mediano ghanese classe 2003 è finito nella lista dei sogni del club granata, a gennaio Vagnati farà un tentativo per prenderlo

La sessione di calciomercato di gennaio si sta avvicinando a passo sempre più spedito e il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025, sta lavorando senza sosta per farsi trovare pronto sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia in merito a quelle in uscita. A proposito di mercato il club granata ha messo gli occhi su Ibrahim Sulemana.

Il centrocampista fisico che il Toro cerca

Il centrocampista ghanese di proprietà dell’Hellas Verona, grazie alla sua ottima fisicità e l’intensità che mette in campo, rispecchia molto bene il prototipo di giocatore che piace al tecnico Ivan Juric. E chissà quanto potrebbe crescere il centrocampista classe 2003 sotto l’ala protettiva di un maestro nel lanciare i giovani come lo è l’allenatore croato. La trattativa tra il Toro e i gialloblù per Sulemana è sulla via del nascere e già nelle prossime settimane si potrebbero registrare delle novità.