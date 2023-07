Il Torino sta per chiudere per il giovane del Belenenses Rodrigo Mendes: sul calciatore c’erano anche alcune squadre italiane

Il Torino ha praticamente chiuso per Rodrigo Mendes, difensore di prospettiva del Belenenses. Vagnati è riuscito ad anticipare la concorrenza di altre squadre italiane per il classe 2005, che sarà aggregato alla Primavera. Il ragazzo è anche nel giro della Nazionale portoghese Under 18. Arriverà in Italia nelle prossime ore: si attende solo l’ufficialità dell’operazione.