Calciomercato Torino / Al Toro servono trequartisti: senza Vlasic e Miranchuk il reparto è da completare, servono rinforzi

Terminata la prima settimana di allenamenti al Filadelfia, il Torino partirà lunedì 17 luglio per il ritiro di Pinzolo. Sul mercato ci sono già stati movimenti, ma il reparto da completare è quello della trequarti. A Ivan Juric servono rinforzi in quella zona del campo, soprattutto dopo che non sono stati riscattati Vlasic e Miranchuk. Essendo uno dei reparti più importanti nel gioco del tecnico croato, c’è l’urgenza e la necessità di trovare profili adatti. Se per Miranchuk la trattativa si è complicata, per Vlasic invece Cairo pensa di alzare l’offerta per convincere il West Ham. Vlasic e Miranchuk sarebbero due ritorni graditi al tecnico e alla tifoseria, ma sono da tenere in considerazione anche altri profili.

La trequarti al momento

Al momento, ci sono tre trequartisti in rosa: Radonjic, Karamoh e Seck. Ovviamente non bastano per affrontare un campionato, tenuto conto del fatto che Seck potrebbe partire in prestito, visto il poco spazio avuto nell’ultima stagione. Radonjic e Karamoh invece hanno dimostrato di poter incidere, giocando soprattutto a sinsitra, sotto la punta. Servono almeno altri due trequartisti, di cui uno mancino, in modo che possa giocare a destra.