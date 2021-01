Torino-Verona non è finita: ora la sfida è per Kouamé

Calciomercato Torino / Discorsi avanzata tra Vagnati e la Fiorentina, ma il Verona sta provando a inserirsi nella corsa per Kouamé

Sul campo la partita tra Torino e Hellas Verona è terminata, sul mercato invece lo scontro è appena iniziato: la società veneta, infatti, sta provando a mettere il bastone fra le ruote ai granata nell’affare che potrebbe portare Christian Kouamé alla corte di Marco Giampaolo. I dirigenti veneti non si limitati a una semplice richiesta d’informazione per l’attaccante ma, nelle ultime ore, hanno alzato il pressing. La Fiorentina al momento non ha ancora preso una decisione in merito ma in casa granata c’è un cauto ottimismo che, alla fine, questa partita con il Verona possa terminare con una vittoria.

Calciomercato Torino: l’offerta per Kouamé

Ottimismo dovuto al fatto che il presidente Urbano Cairo è pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro per acquistare il cartellino di Kouamé: una cifra che non verserebbe però immediatamente nelle casse della Fiorentina, l’idea è infatti quella di ingaggiare l’attaccante con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Inoltre il Torino è interessato anche a un altro giocatore non più al centro del progetto viola: Alfred Duncan. Proprio l’operazione che potrebbe portare il centrocampista sotto la Mole, potrebbe favorire l’arrivo anche della punta.

Calciomercato: Kouamé, il Verona fa leva sul rapporto con Juric

Per cercare di vincere la concorrenza del Torino e arrivare a Kouamé il Verona è però intenzionato a giocarsi la carta Ivan Juric: il tecnico e l’attaccante hanno già lavorato insieme ai tempi del Genoa, si conoscono e si stimano. La speranza in casa gialloblù è che proprio i buoni rapporti tra i due possano risultare decisivi nella scelta del calciatore e, di conseguenza, sull’esito della trattativa. La partita tra Torino e Verona è in pieno svolgimento, in attesa del fischio finale tocca a Vagnati e Cairo compiere le mosse giuste per vincerla.