Zaza è sul mercato, ma l’attaccante non vuole prestiti

Calciomercato Torino / Simone Zaza potrebbe lasciare la squadra granata a gennaio, sempre che arrivi un’offerta che lo convinca

Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino, infatti il club granata sta valutando una possibile cessione. Il numero 11 granata in questo inizio di stagione, dopo essere stato per diverso tempo indisponibile, ha trovato decisamente poco spazio. L’attaccante granata fin qui ha totalizzato 8 presenze, 7 in campionato e 1 in Coppa Italia contro la Virtus Entella dove ha trovato anche la via del gol che ha sbloccato il match, partita terminata 2 a 0 in favore dei granata. Cairo e Vagnati sarebbero intenzionati a vendere l’attaccante granata dato che il suo rendimento fino ad oggi ha deluso. Negative sono state anche le prestazioni di altri due compagni di reparto: Bonazzoli e Verdi. L’intenzione di Zaza al momento sembra quella di rimanere per giocarsi le sue carte e soprattutto non sembra avere voglia di andare via in prestito.

Calciomercato Torino: Kouamé il possibile sostituto di Zaza

Il club granata tra l’altro sta cercando un attaccante che possa dare una mano a Belotti facendogli da spalla. Al momento, il nome più gettonato è quello di Christian Kouamé che alla Fiorentina con mister Prandelli sta trovando poco spazio. Per il giocatore ivoriano di 23 anni in questa stagione sono state 14 le presenze in campionato con un solo gol realizzato. L’arrivo di un altro attaccante toglierebbe ulteriore possibilità a Zaza di trovare spazio e scendere in campo. Oltretutto il Toro vuole rinforzare il prima possibile la squadra consegnando elementi validi che possano sposare la causa granata per risollevare la squadra, allontanandola dalla zona retrocessione nella quale al momento si trova inguaiata. E un rinforzo per il reparto offensivo è la priorità per concedere più libertà al Gallo.