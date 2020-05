Calciomercato Torino, Ujkani verso l'addio: caccia al secondo di Sirigu

Calciomercato Torino / Samir Ujkani è in scadenza di contratto e a fine stagione potrebbe lasciare la squadra granata dopo solo un anno

Tra i compiti che dovrà svolgere Davide Vagnati fino al termine della stagione c’è quello di valutare gli attuali calciatori in rosa e capire chi potrà restare e chi invece potrà accasarsi altrove. Tra i possibili partenti c’è anche Samir Ujkani, attualmente vice di Salvatore Sirigu, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Per l’estremo difensore l’avventura in granata potrebbe dunque terminare dopo appena un anno

Torino: per Ujkani nessuna presenza finora

Tra i pochi acquisti del mercato estivo, l’estremo difensore originario del Kosovo è appordato al Torino da svincolato. Dopo una stagione allo Çaykur Rizespor, club che milita nella massima serie turca, è infatti tornato in Italia per indossare la maglia granata, con cui non è però riuscito a collezionare nemmeno una presenza. La scorsa estate l’altro nome caldo per il posto da secondo portiere era quello Alberto Paleari del Cittadella, ma alla fine il club granata ha preferito puntare sull’ex Novara e Genoa che è arrivato a parametro zero.

Calciomercato Torino: i portieri in prestito che potrebbero rientrare

Il Torino, che potrebbe doversi mettere ben presto a caccia di un sostituto, sta guardando tra i giovani di prospettiva mandati in prestito nelle serie minori o all’estero, per fare esperienza ed arrivare pronti ad un’eventuale chiamata. Oltre a Vanja Milinkovic-Savic, che ha già avuto spazio con Mihajlovic nella stagione 2017-2018, figurano anche i nomi di Tommaso Cucchietti e Andrea Zaccagno, che Moreno Longo conosce già bene. Il progetto impostato sui giovani potrebbe quindi far realizzare il sogno di uno di questi ragazzi, che attendono il salto di qualità definitivo.