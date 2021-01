Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle trattative su Sanabria e Mandragora.

“Se Sanabria è vicino? Vediamo, stiamo facendo delle valutazioni”. Non si è voluto sbilanciare il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, riguardo alla trattativa per l’attaccare paraguaiano. Eppure, come vi abbiamo raccontato, nella giornata di oggi si è registrato un passo avanti importante nella trattativa con il Real Betis e il Torino è vicino a chiudere l’affare e regalare a Davide Nicola il primo rinforzo per la propria squadra.

Vagnati: “Mandragora? Seguiamo anche altri”

Intercettato dai colleghi di GianlucaDiMarzio.com all’esterno degli uffici milanesi della Cairo Communication, da dove in questi giorni sta portando avanti le varie trattative, Vagnati ha rilasciato anche una veloce dichiarazione per quel che riguarda il futuro di Rolando Mandragora, uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo della squadra di Davide Nicola: “Mandragora per il centrocampo? E’ un nome, ma come ce ne sono altri”.