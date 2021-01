Calciomercato Torino / La giornata è decisiva: Vagnati e l’agente Giuffrida sono al lavoro per portare Sanabria in granata

Antonio Sanabria è ormai prossimo a diventare un nuovo attaccante del Torino. Quello di oggi, 27 gennaio, può essere il pomeriggio decisivo per avvicinare le firme del giocatore di proprietà del Betis Siviglia: in questi minuti le parti sono in costante contatto per arrivare a chiudere una trattativa giunta ormai ai dettagli. Si respira ottimismo. L’incontro di ieri, tra Vagnati e l’agente Gabriele Giuffrida – che sta agendo da intermediario per questa trattativa e per quella con il Genoa per Lukas Lerager – aveva già fatto registrare dei passi avanti. I colloqui odierni, invece, saranno finalizzati a formalizzare gli ultimi dettagli.

Accordo a un passo. Ma Diaw resta l’alternativa

I granata potrebbero chiudere, assicurandosi Sanabria, il primo colpo della sessione di calciomercato di gennaio. Sin dall’inizio, trovare un partner per Belotti era stata la priorità. Dapprima il Toro aveva provato la pista Kouamé, poi aveva virato sul paraguaiano dopo l’arrivo di Nicola (che lo ha allenato al Genoa), tenendo Diaw del Pordenone come alternativa. Ora si è giunti è a un passo dalla fumata bianca. Salvo intoppi.