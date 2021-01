Calciomercato Torino / La formula scelta dal Genoa per la cessione di Lerager non convince i granata, che tengono viva la pista Mandragora

Il mercato è in dirittura d’arrivo ma i granata non sono ancora riusciti a chiudere il colpo in entrata per il centrocampo. Tra le trattative aperte da Vagnati c’è quella con il Genoa per portare sotto la Mole Lukas Lerager, vecchia conoscenza di Nicola. Nonostante l’incontro di martedì con l’entourage del giocatore, la società non è riuscita a trovare un accordo che accontentasse tutte le parti tirate in causa, rallentando i ritmi. Il tempo però stringe così come le alternative. L’ipotesi Mandragora si fa quindi largo.

Toro-Lerager, la formula non convince

Nonostante la richiesta espressa da Nicola di avere Lerager al più presto, il tiro alla fune che coinvolge il Toro e il Genoa prosegue senza sosta. Il cuore del problema risiede ancora una volta nella formula della cessione che riguarda il centrocampista danese. Il Grifone vorrebbe infatti liberarsene a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. I granata invece puntano ad acquisirlo a titolo temporaneo con diritto di riscatto, che eviterebbe eccessivi vincoli in caso di flop. Resta perciò ancora tutto in fase di stallo.

Toro, Mandragora scala le gerarchie di mercato

Per non restare a bocca asciutta, il Toro si è guardato intorno, trovando un’alternativa. C’è infatti anche Mandragora di proprietà della Juventus nel mirino di Vagnati, che sta intanto ha chiuso per Sanabria. Il giocatore bianconero potrebbe essere una valida alternativa al danese. Il poco spazio che sta trovando all’Udinese, potrebbe fargli pensare di cambiare aria. Anche lui inoltre, ha già avuto modo di giocare per Nicola ai tempi del Crotone e potrebbe rivelarsi il profilo giusto da impiegare come play o mezzala. I granata proseguono perciò con le trattative, da chiudersi il più in fretta possibile.