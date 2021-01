Calciomercato Torino / Ieri sera i dirigenti granata hanno incontrato l’agente di Mandragora, giocatore che Nicola ha avuto a Crotone

Nemmeno il lungo colloquio di ieri pomeriggio tra Vagnati e Giuffrida (noto procuratore e intermediario nella doppia trattativa per Lerager e Sanabria) è servito per sbloccare l’affare con il Genoa per Lerager. La distanza tra quanto offerto dal club granata e quanto richiesto da quello ligure resta: Cairo non vuole andare oltre al prestito con diritto di riscatto, Preziosi è pronto ad accettare solamente offerte per la cessione a titolo definitivo del giocatore o per il prestito con obbligo di riscatto. E’ così che nelle serata di ieri il Torino ha iniziato a percorrere piste alternative, come quella per Rolando Mandragora.

Calciomercato Torino: Mandragora l’ultima idea per il centrocampo

Il dt Vagnati ha incontrato l’agente del centrocampista napoletano che, dopo essere rientrato dal grave infortunio al ginocchio (si era infortunato lo scorso anno in Torino-Udinese 1-0) ha finora trovato poco spazio nella squadra di Luca Gotti. Mandragora è di proprietà della Juventus – che lo ha girato in prestito in Friuli – ed è proprio con la società degli Agnelli che bisognerà trattare per acquistare il giocatore: la Juve sembra essere disposta a cedere in prestito il centrocampista al Torino, ma potrebbe non essere semplice trovare un accordo per la cifra dell’eventuale diritto di riscatto. Quest’oggi Vagnati ha in programma nuovi colloqui per portare avanti questa trattativa.

Nicola e Mandragora insieme a Crotone

Così come Lerager, anche Mandragora è un giocatore che Nicola conosce e ha potuto allenatore in passato: il tecnico e il centrocampista erano infatti entrambi al Crotone nella stagione 2017/2018, Nicola poi si dimise a campionato in corso per alcune incomprensioni con la società. Resta comunque l’apprezzamento per il giocatore, che può essere impiegato sia come mezzala che come play davanti alla difesa.