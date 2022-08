Il Torino Primavera ha accolto Weidmann, giovane talento classe 2003 di cui il percorso di crescita verrà monitorato anche da Juric

In casa Toro non si sta muovendo solo il calciomercato della prima squadra, ma si sta lavorando anche per rinforzare la Primavera granata. Infatti c’è da registrare che la squadra di Giuseppe Scurto nella giornata di martedì 2 agosto ha accolto Daouda Weidmann, centrocampista francese classe 2003, preso dal Psg. Il club granata si è aggiudicato un giovane talento dotato di un’ottima esperienza, avendo già collezionato ben 8 presenze nella Uefa Youth League, che può ricoprire diverse zone del centrocampo. Weidmann è senza alcuna ombra di dubbio un profilo interessante che verrà tenuto sott’occhio anche da Ivan Juric. Il centrocampista francese potrebbe già esordire con la maglia del Toro in occasione del Primo Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Una vetrina molto importante e prestigiosa che già in passato, quando si chiamava “ Trofeo Mamma Cairo”, è stato il trampolino di lancio per diversi giovani. Dunque questo torneo per Weidmann potrebbe rappresentare la giusta occasione per mettere in mostra le sue grandi qualità fin da subito e iniziare così al meglio la sua nuova avventura a tinte granata.