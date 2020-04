Serie A, giornata decisiva per la ripresa: Spadafora incontra la Figc - Toro.it

Mercoledì 22 aprile, è il giorno dell’incontro tra il Ministro Spadafora e la Figc: sul tavolo i protocolli sanitari per la ripresa

La Lega Serie A ha trovato la linea comune nell’assemblea del 21 aprile. Tutti i venti club, adesso, sono pronti e decisi a ripartire in sicurezza non appena dal Governo arriverà il via libera. All’unisono le società hanno lanciato la palla nel campo della politica, chiamata adesso ad assumersi la responsabilità della decisione finale. E la svolta potrebbe arrivare già in giornata. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora incontrerà in videoconferenza i vertici della Figc per ragionare sulla ripresa.

Figc-Spadafora, confronto sulle linee guida

In primo piano c’è il protocollo per gli allenamenti, stilato dalla commissione medica della Federcalcio e ora al vaglio di Governo e commissione tecnico-scientifica. Si parlerà punto per punto delle precauzioni da prendere e di eventuali criticità (su tutte: la gestione dei test molecolari, ovvero i tamponi).

Il Ministro, lunedì sera, era stato freddo sulla ripresa del calcio: gli allenamenti non cominceranno con certezza il 4 maggio e il campionato non sarà portato a termine senza che esistano le condizioni per il Paese, aveva dichiarato in sintesi a Tg2 Post.

Anche per questo, la riunione odierna si connota di significati cruciali: per ripartire, alla Serie A serve l’ok del Governo. E ad oggi non c’è un piano B – economico, soprattutto – in caso di definitiva sospensione della stagione.