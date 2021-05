Ascoli-Torino, la diretta della partita del campionato Primavera 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Ascoli-Torino, ovvero ultima contro penultima del campionato Primavera 1. La squadra di Federico Coppitelli cerca di lasciarsi alle spalle la striscia di otto sconfitte consecutive sul campo dei bianconeri per provare ad alimentare il sogno salvezza: difficile che arrivi direttamente ma la squadra granata può ancora sperare nei playout, per farlo dovrà però riuscire a superare la Lazio e lasciarsi due formazioni alle spalle in classifica. Il calcio d’inizio della partita è in programma alle ore 15.00 allo stadio Sant’Egidio alla Vibrata: segui Ascoli-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Ascoli-Torino: il prepartita

Per la partita contro l’Ascoli il Torino recupera un giocatore molto importante come Ibrahim Karamoko. Il centrocampo rientra oggi dalla maxi-squalifica di oltre due mesi inflittagli dal Giudice Sportivo dopo la rissa di cui era stato protagonista contro la Fiorentina. La sua assenza in campo si è fatta sentire: l’ex giocatore del Chievo Verona è infatti uno dei giocatori di maggiore qualità della rosa del Torino e il suo recupero è certamente importante. Per quanto riguarda il resto della formazione, ancora una volta Coppitelli dovrebbe preferire tra i pali Girelli a Sava. In attacco sarà invece il solito Vianni il terminale offensivo della squadra granata.

Primavera, Ascoli-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Ascoli-Torino in diretta TV e streaming è trasmessa da Sportitalia SI Solocalcio (tasto rosso del telecomando su Smart TV) e da Torino Channel. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Primavera, Ascoli-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Primavera, Ascoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita fissato alle ore 15.00.