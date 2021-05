Le dichiarazioni del tecnico granata Federico Coppitelli dopo la sfida tra l’Ascoli Primavera ed il Torino, vinta dai suoi per 1-0

Il Torino Primavera torna a vincere ed interrompe la scia di otto sconfitte consecutive, grazie alla rete di Samuele Vianni contro l’Ascoli. Il tecnico granata Federico Coppitelli commenta così la prestazione dei suoi: “Nonostante la classifica dicesse che i nostri avversari fossero ultimi, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Loro venivano da un buon periodo nel quale avevano reso la vita difficile a molte squadre. Oggi nel complesso abbiamo concesso poco e paradossalmente abbiamo segnato ma non nel nostro momento migliore. All’inizio della ripresa abbiamo avuto alcune occasioni per passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino all’ultimo. Siamo contenti di questa vittoria che ora ci rimette in gioco: penso che possa essere l’inizio di un percorso che ci può regalare delle soddisfazioni“.