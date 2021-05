La Lega approva la riforma del campionato Primavera 1 da 16 a 18 squadre: l’ok del Consiglio Federale può salvare il Toro

Il campionato Primavera 1 sta per subire l’ennesimo scossone che ne dovrebbe riformare, almeno in parte, il regolamento e a sorridere potrebbe essere il Torino. La Lega Serie A, infatti, avrebbe approvato la prima bozza del progetto che dovrebbe portare (il condizionale resta ancora d’obbligo) ad allargare la “Serie A” della Primavera portando il campionato dalle 16 squadre attuali alle 18 ipotizzate. Una riforma che, se approvata anche dal Consiglio Federale, potrebbe regalare al Torino una carta in più da giocarsi nella lotta salvezza.

Toro, salvezza più vicina

I granata di Coppitelli, infatti, con il penultimo posto in classifica sarebbero attualmente retrocessi in Primavera 2 con un ultima chance di salvezza: raggiungere il paly-out e giocarsi il tutto per tutto per restare in categoria. La situazione, però potrebbe subire un’improvvisa sterzata e in positivo. L’accordo tra tutte le società attualmente partecipanti al campionato Primavera 1, infatti, ha fatto propendere la Lega per l’ok alla proposta di allargamento del campionato che porterebbe a 18 il numero delle compagini.

Se la “rivoluzione” verrà avvallata anche dal Consiglio Federale, il successivo passo sarà quello di trovare le due formazioni “aggiuntive” in vista della prossima stagione. E per farlo, la prima mossa sarà probabilmente quella di ridurre ad una soltanto il numero di squadre che retrocederanno nella serie cadetta. Ed è qui che entra in gioco il Toro: secondo la classifica attuale, infatti, a retrocedere sarebbe l’Ascoli con i granata che si salverebbero in extermis proprio grazie alla riforma in questione. Il campionato Primavera è ancora lungo e il Toro potrebbe riuscire nell’intento di raggiungere la zona play-out con le proprie forze, ma indubbiamente il sì del Consiglio alla riforma permetterebbe a Coppitelli e ai suoi Torelli di affrontare più serenamente il finale di stagione.