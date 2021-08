Il calendario del campionato Primavera 1 2021/2022: il Toro inizia in casa contro la Roma, il derby è alla 15^ giornata

È stato reso noto il calendario del campionato Primavera 1 2021/2022. Il Toro di Federico Coppitelli esordirà in casa contro la Roma, poi sempre tra le mura amiche i granata affronteranno il Milan. Invece l’ultima partita della regular season sarà Torino-Lecce il 14 maggio. Il derby della Mole contro la Juventus è in programma alla 15^ giornata, l’andata l’8 gennaio gennaio in casa dei granata mentre il ritorno in casa dei bianconeri si disputerà il 30 aprile. Il Toro Primavera proverà a rilanciarsi dopo una stagione molto deludente dove i granata fino al rush finale hanno rischiato di retrocedere in Primavera 2.

Primavera 1 2021/2022: il campionato del Torino

Il campionato Primavera 1 inizierà il 28 agosto e terminerà il 14 maggio. Il format è cambiato passando da 20 a 18 squadre. Le prime sei classificate si contenderanno lo scudetto, mentre le ultime due retrocederanno in Primavera 2 insieme alla perdente dei play out tra la squadra che si sarà posizionata al quindicesimo posto e la sedicesima.