Primavera Torino-Perugia, diretta della partita amichevole: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Prima amichevole della Primavera del Torino a Biella, la sede del ritiro estivo della squadra di Coppitelli. I granata si sono allenati nella città piemontese nell’ultima settimana e alle 16.30 scenderanno in campo affrontando il Perugia Under 19. Un modo per il tecnico per testare lo stato di forma dei suoi, a circa due settimane dal primo allenamento, ma anche di osservare i progressi dei calciatori aggregati da quest’anno. Segui in diretta Torino-Perugia Primavera su Toro.it.

Primavera Torino-Perugia 5-3: il tabellino

Marcatori: pt. 8′ Maugeri, 13′ Baeten (T), 20′ Henin (P), 37′ Baeten rig. (T), st. 22′ La Marca (T), 27′ Morina (P), 45’+3 Ronnberg (P), 45’+4 Melnis (T)

Torino (4-3-1-2): Fiorenza (dal 1′ st. Velcea); Rettore (dal 8′ st. Serra, dal 40′ st. De Matos), Chiarlone (dal 40′ st. Juricic), Anton, Cesari (dal 8′ st. Calò); Savini (dal 24′ st. Carmona, dal 34′ st. Melnis), Maugeri (dal 14′ st. Dolcini), Di Marco (dal 14′ st. Sucic); Ciammaglichella (dal 8′ st. Gymah, dal 40′ st. Catanzaro).; Barbieri (dal 1′ st. La Marca, dal 43′ st. Anymah), Baeten (dal 24′ st. Losomba). A dispozione. Juricic, Catanzaro, De Matos, Losomba, Basso, Sucic, Vilaplana, Anymah. Allenatore. Coppitelli

Perugia (3-5-2): Bulgarelli, Del Grande (dal 43′ st. Pupo Posada), Parolisi (dal 6′ st. Grassi), Mussi (dal 26′ st. Bolì), Cicioni, Menci, Angelini, Fabri, Del Giudice (dal 33′ pt. Ronneberg), Maisto, Henin. A disposizione. Proietto, Paladino, De Marco, Galeotti, Seghetti, Shahar, Testerini, Sulejmani, Tirapelle, Passaquieti, Mottola, Del Prete. Allenatore. Formisano

Primavera Torino-Perugia: la diretta

45’+4 GOL DEL TORO! Gran gol di Melnis, che trova un bel tiro dalla lunga distanza.

45’+2 Gol del Perugia! Segna Ronnberg, ben servito in area.

45′ Doppia conclusione dalla distanza del Perugia: para due volte Velcea

43′ Nel Toro entra Anymah al posto di La Marca.

40′ Coppitelli inserisce Juricic, De Matos e Catanzaro al posto di Serra, Gymah e Chiarlone.

38′ Destro a giro di Morina: palla sul fondo di poco!

34′ Cambia il Toro: Coppitelli toglie subito Carmona e mette Melnis.

27′ Gol del Perugia: segna su punizione Morina.

26′ Cambio nel Perugia: dentro Bolì per Mussi.

25′ Bella parata di Velcea sul destro a giro del nuovo entrato Morina!

24′ Sostituzioni per il Toro: dentro Losomba e Carmona, fuori Baeten e Savini.

22′ GOL DEL TORO! Gymah imbecca La Marca che solo davanti al portiere non sbaglia!

18′ Cross dalla sinistra, Velcea esita ma Ronnberg manda fuori di nulla a pochi passi dalla porta.

14′ Cambia ancora Coppitelli: fuori Di Marco e Maugeri, dentro Sucic e Dolcini.

13′ Palo del Perugia!

10′ Lungo lancio di Chiarlone che pesca Baeten: sinistro dell’attaccante e bella parata di Bulgarelli.

8′ Sostituzioni per Coppitelli: in campo Serra, Calò e Gymah al posto di Rettore, Cesari e Ciammaglichella.

6′ Cambio nel Perugia: dentro Grassi al posto di Parolisi.

2′ Cross di Baeten, chiude sul secondo palo Maugeri che manda alto!

1′ Si riparte!

Il Toro cambia anche il portiere all’intervallo: dentro Velcea.

SECONDO TEMPO

45’+2 Finisce il primo tempo: Toro avanti 3-1.

43′ Sostituzione per il Perugia: dentro Pupo Posada al posto di Del Grande.

41′ Maisto, tutto solo in area, manda fuori con il destro da ottima posizione.

38′ Destro al volo di Di Marco in area: blocca Bulgarelli.

37′ GOL DEL TORO! Baeten spiazza il portiere.

36′ Calcio di rigore per il Toro! Mano di un difensore perugino su cross basso di Baeten.

33′ Doppia sostituzione nel Perugia: dentro Strazzullo e Ronnberg per Angelini e Del Giudice.

31′ Erroraccio di Fiorenza: il portiere granata perde palla fuori dall’area di rigore ed è costretto a parare con le mani sul tiro di Maisto: calcio di punizione dal limite per il Perugia.

27′ Baeten si mette in proprio: riceve da Barbieri e calcia col mancino, Bulgarelli blocca a terra.

20′ Segna il Perugia: gol di Henin dopo un brutto errore in costruzione di Barbieri, che cercando di cambiare campo ha regalato palla al Grifo.

13′ RADDOPPIO DEL TORO! Ha segnato Baeten, in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto a due da Cesari e Ciammaglichella.

10′ Azione personale di Ciammaglichella che entra in area ma trova la pronta uscita di Bulgarelli.

8′ GOL DEL TORO! Ha segnato Maugeri con un sinistro dalla lunga distanza deviato da un difensore perugino.

1′ Partiti!

Primavera Torino-Perugia: il prepartita

Ore 16 – Pomeriggio uggioso, a Biella, anche se per ora la pioggia sta dando un po’ di tregua. Sul prato dello stadio “Pozzo” gli arbitri stanno svolgendo il consueto riscaldamento. Alle 16.30 è previsto il calcio d’inizio. Intanto gli spalti vanno riempiendosi: al momento il pubblico è di una trentina di persone.

Primavera Torino-Perugia: formazioni ufficiali

Torino: Fiorenza; Rettore, Cesari, Chiarlone, Maugeri, Anton, Barbieri, Savini, Baeten, Di Marco, Ciammaglichella A dispozione. Velcea, Juricic, Serra, Calò, Dolcini, Catanzaro, De Matos, La Marca, Gymah, Losomba, Basso, Sucic, Melnis, Vilaplana, Carmona, Anymah. Allenatore. Coppitelli

Perugia: Bulgarelli, Del Grande, Parolisi, Mussi, Cicioni, Menci, Angelini, Fabri, Del Giudice, Maisto, Henin. A disposizione. Proietto, Grassi, Paladino, Bolì, Pupo Posada, De Marco, Galeotti, Strazzullo, Seghetti, Ronneberg, Shahar, Testerini, Sulejmani, Tirapelle, Morina, Passaquieti, Mottola, Del Prete. Allenatore. Formisano

Primavera Torino-Perugia: dove vederla in tv e streaming

La sfida Primavera tra Torino e Perugia sarà in diretta web su Toro.it