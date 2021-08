Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli dopo l’amichevole contro il Perugia

Buona la prima per la Primavera del Torino in ritiro a Biella che, nell’amichevole contro il Perugia ha vinto per 5-3. Chi ben comincia è a metà dell’opera ed è proprio questo il caso. Il tecnico, riconfermato dopo la salvezza raggiunta nello scorso finale di stagione, ha commentato così la prestazione dei suoi: “Da un lato oggi si è vista una squadra completamente in costruzione. Alcuni giocatori erano in prova. È evidente che siamo in divenire. La squadra mi è comunque piaciuta, nonostante i cinque elementi in prova ed alcuni che sono durati poco per infortunio. Abbiamo fatto meglio di come mi aspettassi. Durante la preparazione vanno poi fatti due discorsi in parallelo: fare bene nell’immediato e costruire qualcosa. Noi sappiamo che il tempo stringe e tra quindici giorni bisognerà essere pronti. Dobbiamo volare“.

Coppitelli: “Faccio i complimenti ai nostri 2004 e 2005”

Sui singoli: “Baeten? È un buon giocatore, molto collaborativo. con lui posso anche praticare l’inglese. Al termine del match abbiamo parlato della sua interpretazione di ruolo perchè mi è piaciuta molto, in particolare del secondo tempo. Gli stavo parlando della mia soddisfazione. I 2003 del Toro pronti? È difficile rispondere. Nel match di oggi c’è stato un confronto e noi abbiamo dimostrato di esserci. Come visto anche alle Olimpiadi però ci sono dei giochi assoluti. Il calcio come altri sport prevede che non conti chi è più bravo ma chi è più pronto degli avversari. Nel confronto con gli avversari, le risposte sono individuali. C’è chi è più pronto e chi è meno pronto. Nel confronto io devo fare i complimenti anche ai 2004 e 2005. Hanno fatto bene, anche meglio di alcuni loro compagni più grandi. Io credo di aver dimostrato di non guardare la carta d’identità. I ragazzi in prova? Difficile giudicare. Con alcuni c’è anche la barriera linguistica. È quindi diffficile anche per loro stare al passo con il lavoro. Complessivamente sono tutti giocatori bravi. Deciderà poi il direttore. C’è chi ha fatto bene e chi ha fatto meneo ma a livello generale il valore è alto”.