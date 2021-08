Due gol in amichevole contro il Perugia, dopo quello al Ponderano: Thibo Baeten si mette in mostra nel Torino Primavera

Un abbraccio e le ultime indicazioni prima di tornare a guardare il campo. Così Federico Coppitelli ha salutato Thibo Baeten dopo averlo sostituito, nel secondo tempo dell’amichevole contro il Perugia. L’allenatore del Torino Primavera sa di avere tra le mani un attaccante di ottimo livello, per la categoria. Il belga classe 2002 è arrivato nel corso della sessione di calciomercato, in prestito dal NEC Nijmegen. E’ stato il primo intervento di Ruggero Ludergnani sul mercato, l’unico fin qui contrattualizzato dal club (gli altri volti nuovi della squadra sono ancora in prova).

Le parole di Coppitelli: con il nuovo attaccante fa pratica d’inglese

A Biella, il numero 9 ci ha messo un po’ ad ingranare. Ma poi ha brillato. Tanto lavoro sporco, sportellate a destra e a sinistra e una costante aggressione all’area di rigore. Il primo gol lo ha realizzato in mischia, sugli sviluppi di un corner ben gestito dal 2005 Ciammaglichella, il secondo lo ha infilato su rigore, dopo aver costretto un difensore perugino a commettere fallo di mano.

Coppitelli se lo coccola: “E’ un buon giocatore, collaborativo. Mi è piaciuto come ha interpretato il ruolo, soprattutto nel secondo tempo. Gli ho espresso tutta la mia soddisfazione”. E’ soddisfatto di quanto ha fatto vedere fin qui tra allenamenti e amichevoli, e in più dà al tecnico romano un aiuto inatteso: “Con lui posso praticare l’inglese, che altrimenti perderei”.