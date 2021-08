Calciomercato Torino / Ufficiale l’arrivo di Thibo Baeten dal N.E.C. Nijmegen, il giocatore classe 2002 è un rinforzo per la Primavera

Il Torino attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso noto l’arrivo di Thibo Baeten in prestito con diritto di riscatto dal Nijmegen Eendracht Cominatie. Questa la nota pubblicata dal Toro: “Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dal Nijmegen Eendracht Combinatie, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Thibo Roger(classe 2002)”. L’attaccante belga sarà un rinforzo per la Primavera di Federico Coppitelli.