La Primavera del Torino, guidata da Coppitelli, ha cominciato ufficialmente la preparazione estiva nella città di Biella

Il binomio Torino-Biella è tornato a formarsi. Questa volta però a tingere di granata la città piemontese ci ha pensato la Primavera. I giovani Torelli, guidati dal riconfermato Federico Coppitelli, sono approdati oggi sotto il Mucrone, dove resteranno fino al 13 agosto, per dare il via alla preparazione estiva. Lo stadio Pozzo-La Marmora ha ospitato il primo allenamento dei granata, impegnati in una doppia seduta. In programma per il ritiro però, oltre alle sessioni di lavoro consuete, sono previste alcune amichevoli, che verranno comunicate man mano. La squadra, rimessa a nuovo e molto giovane, è pronta a darsi da fare per evitare di ripetere quanto fatto nella scorsa stagione.

Primavera Torino, l’accoglienza del vice sindaco Moscarola

Ad accogliere la Primavera, che alloggerà all’Hotel Agorà, ci ha pensato il vice sindaco ed assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Siamo felici di poter proseguire la collaborazione con il Torino. Abbiamo diversi obiettivi: oltre alla promozione e alla visibilità che può generare il ritiro della squadra Primavera, questa è l’occasione giusta per provare a riaccendere l’interesse in provincia sul calcio e per cercare di favorire nuovi dialoghi. A tutti i ragazzi della Primavera del Torino rivolgo un benvenuto a Biella a nome di tutta l’amministrazione”.