Ecco l’elenco dei calciatori della Primavera del Torino che sono stati convocati per il raduno e lo staff di Federico Coppitelli

Per domani è in programma il raduno della nuova Primavera del Torino, poi scatterà il ritiro a Biella. Nel frattempo sono stati resi noti i nomi dei 26 calciatori convocati, tra questi ci sono anche alcuni protagonisti dell’ultimo campionato come Giorgio Salvini, Tommaso Di Marco e Mattia La Marca, oltre Aaron Ciammaglichella e Derrick Gyimah. Ecco l’elenco completo dei convocati:



Portieri: Andrea Basso, Matteo Brezzo, Matteo Fiorenza

Difensori: Andrei Anton, Federico Calo, Alessandro Cesari, Lorenzo Chiarlone, Alessandro Della Valle, Alessandro Gregori, Marco Juricic, Mirko Rettore, Nicolò Serra

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella, Tomas De Matos Mira, Tommaso Di Marco, Louis Dolcini, Andrei Gheralia, Matteo Ientile, Mattia La Marca, Demis, Maugeri, Giorgio Savini.

Attaccanti: Gabriel Anymah, Diego Barbieri, Mattia, Catanzaro, Matteo Eordea, Derrick Gyimah.

Primavera, lo staff di Coppitelli

E’ stato annunciato lo staff di Federico Coppitelli, tra i suoi collaboratori ci sono anche Michele Zeoli e Christian Fioratti. Vincenzo Franco è invece il preparatore atletico, Gianmarco Randazzo è il preparatore dei portieri:

Allenatore: Federico Coppitelli

Collaboratore Tecnico: Michele Zeoli

Collaboratore Tecnico: Christian Fioratti

Preparatore Atletico: Vincenzo Franco

Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo

Dirigente accompagnatore: Luciano Franciscono

Responsabile aerea Medica: Paolo Battaglino

Dottore: Vittorio Anfossi

Recupero Infortuni: Gianluca Maiani

Fisioterapista: Michael Palladino

Fisioterapista: Riccardo Capello

Magazziniere: Giuseppe Stella