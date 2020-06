Campionato Primavera, arriva lo stop definitivo: è UFFICIALE - Toro.it

Il Torino Primavera ha terminato anzitempo la sua stagione: è arrivato lo stop al campionato, si disputerà solo la finale di Coppa Italia

Era nell’aria da mesi, ma ora la notizia è ufficiale: il campionato Primavera 1 2019/2020 è definitivamente sospeso. Lo ha deliberato il Consiglio di Lega Serie A, che già ieri aveva preso quest’indirizzo, inevitabile dopo l’emergenza coronavirus. La stagione del Torino di Marco Sesia, dunque, si chiude qui. I granata, quartultimi con 22 punti, sono dunque salvi e hanno evitato una difficile lotta per non retrocedere in Primavera 2 nel finale di campionato.

Primavera, il campionato è stato sospeso: il comunicato

Questo il comunicato con cui la Lega serie A ha comunicato la sospensione ufficiale del campionato Primavera 1:

“Il Consiglio di Lega del 16 giugno 2020, vista la delibera dell’Assemblea della Lega Serie A del 21 aprile 2020; visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; considerate le condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19; ritenuta l’esigenza di tutela della salute dei giovani; delibera di sospendere definitivamente lo svolgimento del Campionato Primavera 1 TIM Trofeo Giacinto Facchetti 2019/20”.