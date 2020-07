Robaldo, slitta l'incontro tra il Toro e il Comune - Toro.it

Avrebbero dovuto vedersi questa settimana, ma l’incontro è slittato alla prossima: è l’atto decisivo per il Robaldo, che sarà il polo delle giovanili del Torino

Occorrerà attendere un’altra settimana per vedere come si svilupperà – e se arriverà alla svolta decisiva – l’iter burocratico per l’inizio dei lavori al Robaldo, il centro sportivo ad oggi abbandonato che diventerà la casa delle giovanili del Torino. Il club granata avrebbe dovuto incontrare tra ieri e oggi il Comune (ovvero gli Assessorati interessati nella vicenda), l’Ente parco e l’architetto che si occupa del progetto da 4 milioni di euro. Invece è tutto rimandato: il faccia a faccia ci sarà, ma la settimana prossima. Il motivo? Gli impegni che affollano le agende dei partecipanti, nulla di più. Come vi raccontavamo su queste pagine nei giorni scorsi, siamo all’ultima curva: anche se, visti i ritmi lenti che hanno caratterizzato le procedure in atto dal 2016, è giusto mantenere la cautela.

Gli spogliatoi del Robaldo