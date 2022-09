Il The Guardian ha stilato la classifica dei 60 migliori giovani talenti presenti in giro per il mondo: c’è anche Aaron Ciammaglichella

Come ogni anno il The Guardian ha stilato la classifica de 60 migliori giovani talenti del mondo del calcio sparsi nel mondo, una graduatoria che quest’anno ha riguardato i calciatori nati nel 2005 e in cui è presente anche un calciatore del Torino: Aaron Ciammaglichella. Centrocampista di grande qualità, era stato lanciato nella formazione Primavera da Federico Coppitelli due anni fa: nonostante la giovane età può vantare già 24 presenze nel campionato Primavera e fa parte della nazionale italiana Under 17. A causa di un infortunio alla spalla, la sua stagione con la Primavera non è ancora iniziata ma lo scorso weekend è scese in campo con l’Under 18 del Torino contro la Roma dove ha segnato anche la rete granata (i giallorossi hanno però vinto 2-1): il suo esordio sotto la guida di Giuseppe Scurto potrebbe arrivare sabato nel derby contro la Juventus.