Le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli al termine del match di Coppa contro l’Alessandria

Il Torino Primavera torna a vincere e strappa il pass per gli ottavi di Coppa Italia. I granata si impongono con un 3-2 sudato sull’Alessandria, grazie alle reti di Baeten e Garbett. Ora nel mirino c’è la Sampdoria. Coppitelli, al termine del match, commenta così la prestazione dei suoi: “Difficile fare un commento suquesta partita. Abbiamo disputato un primo tempo bellissimo, ed un secondo di assoluto livello. La squadra ha creato venti palle gol nitide ed ha subito forse tre occasioni. Stiamo però parlando di una partita che abbiamo vinto 3-2 con un gol segnato nel finale. Per questo ho una sensazione agrodolce, siamo ovviamente felici del passaggio del turno e della prestazione della squadra anche se dispiace perché ci siamo complicati molto la vita. Adesso pensiamo alla prossima, lunedì abbiamo in casa la Sampdoria“.