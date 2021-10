La Primavera del Torino si è aggiudicata la vittoria contro l’Alessandria: agli ottavi dovrà affrontare la Sampdoria

Vittoria sudata ma portata a casa per il Torino Primavera. La sfida contro l’Alessandia si è infatti rivelata più complicata del previsto. Dopo la doppietta di Baeten, i grigi hanno rimontato ad inizio ripresa con Insolito e Ventre. Ad evitare che il match si prolungasse oltre i tempi regolamentari ci ha pensato Garbett, che ha chiuso i conti al 44′. I giovani granata hanno perciò strappato il pass per gli ottavi, dove ad attenderli c’è la Sampdoria, che subentra proprio per l’occasione. La sfida è in programma per mercoledì 1° dicembre.