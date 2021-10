Torino-Alessandria, diretta del match della Coppa Italia Primavera 21/22: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera di Coppitelli. Dopo il pareggio rimediato contro il Sassuolo, i granata tornano in campo ma questa volta per la Coppa Italia. L’ultima vittoria è arrivata nel turno predecente, contro la Virtus Entella, che li ha visti imporsi con un 3-0 secco. Ora proveranno ad invertire la rotta delle ultime partite, per strappare il pass per gli ottavi. Ad attenderli c’è l’Alessandria Primavera di Abbate, reduce dal primo punto nel campionato Primavera 2, dove milita, ottenuto grazie al pareggio interno con il Como. Calcio d’inizio previsto per le ore 14.00.

Coppa Italia Primavera, Torino-Alessandria: la diretta

45′ Azione dle gol: continuano le sorprese! Si sblocca anche Garbett per i granata, che tornano così in vantaggio quando manca solo il recupero a separarli dal fischio finale!

44′ GOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOOO

24′ Azione del gol: i grigi prendono coraggio fino al pareggio, che arriva con Ventre. Si complicano le cose per i granata

23′ Gol dell’Alessandria!

13′ Il Toro cerca di allungare! È ancora Baeten a rendersi pericoloso con il suo sinistro: la palla esce di poco

3′ Azione del gol: cambio di passo per i grigi, che accorciano le distanze con Insolito a due minuti dall’inizio della ripresa.

2′ Gol dell’Alessandria

1′ Si ricomincia! Riprende la sfida tra Torino ed Alessandria!

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo! I granata chiudono in vantaggio!

38′ Traversa di Rosa! I granata sembrano non volersi accontentare e continuano l’assedio!

37′ Azione del gol: sette minuti dopo la prima rete, è ancora Baeten a metterci la firma. Il belga riesce infatti a trovare il gol del raddoppio che gli vale al doppietta personale!

36′ RADDOPPIO PER I GRANATA!

30′ Azione del gol: ci pensa Baeten a sbloccare il risultato, superando Cordaro e siglando il gol dell’1-0

29′ GOOOOOOOOOOL DEL TOROOOOOOOOOO

22′ Ancora il Toro in avanti! Questa volta è il tunro di Rosa che avvicina il vantaggio per i granata. La palla vine eperò respinta sulla linea. Cresce la prestazione dei padroni di casa.

20′ Granata ancora in avanti. Baeten tenta la conclusione, ma manca lo specchio di poco.

6′ Occasione per il Toro! Baeten, da posizione defilata, tenta la conclusione ma la palla finisce alta!

1′ Si parte! Comincia la sfida tra Torino ed Alessandria valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia!

PRIMO TEMPO

Coppa Italia Primavera, Torino-Alessandria 3-2: il tabellino

Marcatori: pt 29′, 36′ Baeten (T); st 2′ Insolito (A); st 23′ Ventre (A); st 44′ Garbett (T)

Torino: Vismara, Pagani, Gregori, Maugeri, Anton, Baeten, Amadori, Garbett, Lindkvist, Rosa, Zanetti. A disp. Fiorenza, Akhalaia, Di Marco, La Marca, Gyimah, Barbieri, Angori, Dellavalle, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli

Alessandria: Cordaro, Fabbrucci, Morando, Castiglione, Cocino, Favia, Pellegrini, Manfrin, Piccardo, Suppa, Insolito. A disp. Marchelli, Antolini, Cavallieri, Nobile, Licco, Barisone, Ventre, Gregori, Virelli, Nacci, Filipi, Mazzucco. All. Abbate

Coppa Italia Primavera, Torino-Alessandria: il prepartita

Un periodo poco fruttuoso per la Primavera di Coppitelli, reduce da una sconfitta e due pareggi in campionato. Il decimo posto in classifica sta loro stretto e vogliono quindi recuperare al più presto. Ora però è nuovamente tempo di Coppa Italia, lo stesso che li ha visti ottenere l’ultima vittoria, ed i granata sono pronti a dare la svolta. Per passare agli Ottavi, devono affrontare l’Alessandria, club di Primavera 2 che ha conquistato il suo primo punto di recente. In Coppa però, l’andamento è stato differente: i grigi hanno infatti eliminato Reggiana e Genoa per approdare fino ai sedicesimi. Il Toro, che ha dalla sua il fattore casa, dovrà dare il massimo per riuscire nell’impresa.

Coppa Italia Primavera, Torino-Alessandria: dove vederla in Tv

Torino-Alessandria, match valido per i sedicesimi della Primavera Timvision Cup, potrà essere seguita sul nostro sito Toro.it per la diretta web.

Coppa Italia Primavera, Torino-Alessandria: le formazioni ufficiali

Torino: Vismara, Pagani, Gregori, Maugeri, Anton, Baeten, Amadori, Garbett, Lindkvist, Rosa, Zanetti. A disp. Fiorenza, Akhalaia, Di Marco, La Marca, Gyimah, Barbieri, Angori, Dellavalle, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gheralia. All. Coppitelli

Alessandria: Cordaro, Fabbrucci, Morando, Castiglione, Cocino, Favia, Pellegrini, Manfrin, Piccardo, Suppa, Insolito. A disp. Marchelli, Antolini, Cavallieri, Nobile, Licco, Barisone, Ventre, Gregori, Virelli, Nacci, Filipi, Mazzucco. All. Abbate