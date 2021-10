Sassuolo-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Sesta giornata del campionato Primavera: di fronte nell’anticipo del venerdì Sassuolo e Torino. I granata di Coppitelli tornano in campo a sei giorni da una sfida che ha lasciato qualche scoria e soprattutto tanto rammarico, per un successo sfumato in pieno recupero, col rigore assai dubbio che ha permesso al Genoa di pareggiare. Segui in diretta su Toro.it Sassuolo-Torino Primavera.

Primavera, Sassuolo-Torino, la diretta

35′ La sfera viene messa in mezzo ed allontanata dai neroverdi. Insiste però il Toro

35′ Continua l’assedio prima con Lindkvist e poi Caccavo, ma viene murato. Corner per il Toro

34′ I granata non si arrendono Zanetti viene raddoppato e guadagna una rimessa laterale. Il Toro resta in avanti ed insiste

33′ Sostituzione nel Toro: entra Caccavo per Anton

32′ Sostituzione nel Sassuolo: esce Estevez ed entra Forchignone

32′ Miracolo di Zacchi! Zanetti salta due avversari e conclude di mancino. Il portiere neroverde in due tempi impedisce la rete e la blocca

31′ Occasionissima per il Toro! Dellavalle cerca la conclusione di testa ma la difesa neroverde salva il risultato. Ci riprovano i granata, ancora una volta bloccati

30′ Estevez commette fallo su Angori. Punizione per il Toro

29′ Il Sassuolo resiste agli attacchi avversari. Samele non reisce a vincere il contrasto con un avversario e concede la rimessa laterale al Toro

26′ Zacchi dice di no a La Marca! La punizione viene trasformata in un tiro. Zacchi se lo aspetta e spegne la speranza del Torino di trovare la parità

25′ Sostituzione nel Sassuolo: esce Mata per Zalli

25′ Punizione da posizione ghiotta per i granata

24′ Espulso Falmingo con una seconda ammonizione per un tocco di braccio

23′ Palla messa in profondità che viene deviata con un braccio da Flamingo. Si scaldano gli animi e il torino protesta. Flamingo viene nuovamente ammonito per il tocco

22′ I neroverdi fanno girare la sfera. Paz commette poi fallo su Angori, permettendo ai granata, un po’ in affanno, di ripartire

21′ Coppitelli incita i suoi per avere più grinta. Intanto il Sassuolo temporeggia

20′ Doppia sostituzione nel Toro: fuori Di Marco e Pagani per Lindkvist e Dellavalle

19′ Ammonito Savini per un intervento ruvido su Aucelli

18′ In un passaggio, la palla tocca il piede dell’arbitro, che ferma il gioco come da regolamento per restituirlo ai neroverdi

17′ Doppio intervento irregolare dei granata Anton e Reali. Aucelli e Samele restano a terra. L’arbitro grazia i granata ma la sfera viene messa in out

16′ C’è poi un fallo di Anton e l’arbitro fischia. Punizione per il Sassuolo

15′ I neroverdi si prendono qualche rischio sul pressing di Baeten ed Akhalaia, ma ne escono illesi

14′ Giro palla per il Toro, che cerca spazi. La sfera viene lasciata scorrere oltre la linea laterale. Rimessa per il Sassuolo

12′ Ammonito il neoentrato Baeten per un fallo ai danni di Celli

11′ Sostituzione nel Toro: out Garbett e Rosa per La Marca e Baeten

10′ Cross sul secondo palo. Samele cerca di replicare quanto fatto con il primo gol. Miranda e Abubakar si intralciano intanto a vicenda

9′ Grande rischio della difesa granata, che lascia solo Mata. L’attaccante neroverde riceve palla da Paz e calcia di potenza. Anton devia la sfera in corner

8′ I granata battono corto per poi cercare un lancio lungo. Non c’è nessuna maglia bianca ad attendere la sfera

8′ Fallo di Paz ai danni di Savini. Punizione per il Toro

7′ Rimessa laterale per i padroni di casa. La sfera viene spedita dalle retovie fino a Miranda che tenta il lancio lungo

6′ Resta a terra Samele dopo il contrasto nell’area di rigore sul cross precedente di Pieragnolo. Lascia momentaneamente il campo

6′ Ammonito Zenelaj per il fallo su Di Marco

5′ Sassuolo ancora pericoloso con un cross, ma la difesa granata ne esce illesa e riparte. Di Marco viene trattenuto da Zenelaj e l’arbitro fischia

5′ I granata rispondono con Zanetti, che calcia troppo centrale rispetto a Zacchi. Nessun problema per lui

4′ Chance ancora per il Sassuolo. Parte tutto da Paz, che dalla corsia di destra cerca il filtrante per Mata. Ci pensa Milan a bloccare la manovra avversaria

3′ Primo tiro del secondo tempo del Sassuolo, che ci prova con Pieragnolo. La sfera termina sul fondo

2′ Il Toro prova a partire forte per recuperare lo svantaggio. Aumenta il pressing e l’aggressività

1′ Riprende il match! Nessun cambio da parte dei due tecnici. Primo pallone toccato dal Toro, che torna da Milan

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo! Padroni in vantaggio allo stadio Ricci

45′ Azione del gol: su sviluppo da corner, Flamingo fa da sponda per far arrivare la sfera a Samele. con un break, il giocatore neroverde la sblocca superando Milan!

45′ Gol del Sassuolo

44’Occasione del Sassuolo! Estevez riceve palla e calcia, ma non trova lo specchio. Ad attendere la sfera c’è Abubakar che viene murato da un difensore

43′ Punizione per il Toro per un fallo di Paz. I granata la battono velocemente. Akhalaia prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro improvvisato che però non gli riesce. I neroverdi ripartono in contropiede

42′ La sfera viene crossata da Mata sul secondo palo. Buona uscita di Milan, che la blocca con facilità

41′ Punizione per il Sassuolo per una trattenuta di Zanetti ai danni di Paz

40′ Il Sassuolo si porta in avanti. Il Toro ripiega in difesa. Mata crossa sul secondo palo dove ad attendere la sfera c’è Estevez. Impossibile per lui arrivare sul pallone

39′ Giro palla per i neroverdi, che però esagerano impostando. La sfera esce e torna al Torino

38′ Toro pericoloso! Ci prova Garbett che obbliga per la prima volta Zacchi ad intervenire. L’estremo difensore blocca palla a terra senza problemi

37′ Il Sassuolo non approfitta di un errore dei granata. Abubakar non riesce a gestire la sfera e la regala al Toro

36′ toro. In avanti. Zantti riceve palla e scarica centralmente. La sfera arriva ad Angori che tenta il cross, ma gli avversari allontanano

35′ Rimessa laterale per il Torino

34′ Ammonito anche Flamingo per un fallo

33′ Ammonito Garbett che commette fallo ai danni Aucelli

31′ La sfera viene crossata in mezzo. Il Toro riparte con un lancio lungo, ma perde temporaneamente palla. I granata riescono poi a recuperare e rendersi pericolosi Akhalaia, che sbaglia le misure del tiro. La sfera finisce alta sopra la traversa

30′ Il Sassuolo fa girare palla e si porta in avanti, ottenendo un corner

27′ Il Toro guadagna sul suo primo calcio d’angolo: il Sassuolo libera l’area e tenta il contropiede ma la difesa granata fa buona guardia

23′ Zanetti guadagna un calcio di punizione dai 25 metri. Lo schema non riesce perché la difesa del Sassuolo intercetta la conclusione, col pallone che si impenna e diventa ingiocabile.

20′ Il direttore di gara va a richiamare in panchina Bigica

17′ Ancora un sinistro di Estevez! Dall’altezza del dischetto prova la girata sfruttando un cross dalla sinistra, palla alta di poco

14′ Ci prova Mata: azione personale del neroverde che entra in area dal vertice sinistro e lascia partire una conclusione insidiosa, bravo il portiere granata ad intervenire

13′ Deve uscire Milan ad allontanare con i guantoni per evitare pericoli in area piccola

12′ Prova a distendersi il Torino: è Zanetti che dalla sinistra lascia partire un suggerimento in orizzontale per Rosa che in area colpisce male il pallone: conclusione fuori

9′ Attacca sempre il Sassuolo in questi primi minuti di gioco: è Aucelli a tentare stavolta la conclusione che finisce fuori

8′ Ancora Estevez servito sui venticinque metri, bravo Angori a frenarlo

5′ Ci prova il Sassuolo ma la girata in area di Estevez non riesce

3′ Ancora in equilibrio la sfida

1′ Il Sassuolo ha battuto il calcio d’inizio

Primavera, Sassuolo-Torino 1-0: il tabellino

Marcatore: pt 45′ Samele (S)

Ammoniti: pt 33′ Garbett (T), pt 34′ Flamingo (S); st 6′ Zenelaj (S); st 12′ Baeten (T); st 19′ Savini (T)

Espulso: st 24′ Flamingo (S)

Sassuolo: Zacchi, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz, Mata (st 25′ Zalli), Aucelli, Miranda, Samele, Abubakar, Estevez (st 33′ Forchignone). A disposizione: Bonucci, Cehu, Arcopinto, Ferrara, Daniels, Macchioni, Toure, Kumi, Cavallini, Casolari. Allenatore: Bigica.

Torino: Milan; Pagani (st20′ Dellavalle), Anton (st 33′ Caccavo), Reali, Angori; Di Marco (st 20′ Lindkvist), Savini, Garbett (st 11′ La Marca); Akhalaia, Rosa (st 11′ Baeten), Zanetti. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Maugeri, Gyimah, Amadori, Giorcelli, Antolini. Allenatore: Coppitelli

Primavera, Sassuolo-Torino, il prepartita

Ore 15.30 Si attendono solo le squadre in campo per il riscaldamento. Manca un’ora al fischio d’inizio di Sassuolo-Torino: i granata di Coppitelli sono a caccia di una vittoria che darebbe continuità permettendo così al Toro di restare in scia rispetto al gruppetto delle zone alte, quello che insegue la Roma. Il Sassuolo di punti ne ha 4, ha vinto una sola partita e al contrario cerca punti pesanti per staccarsi dalle zone basse della classifica, nonostante ancora questa sia decisamente corta.

Primavera, Sassuolo-Torino, dove vederla in tv e streaming

Sassuolo-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e sarà anche disponibile in streaming sul sito di Sportitalia. La diretta web sarà invece su Toro.it

Primavera, Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni:

Sassuolo: Zacchi, Pieragnolo, Flamingo, Zenelaj, Paz, Mata, Aucelli, Miranda, Samele, Abubakar, Estevez. A disposizione: Bonucci, Cehu, Arcopinto, Ferrara, Daniels, Zalli, Macchioni, Toure, Kumi, Cavallini, Casolari, Forchignone. Allenatore: Bigica.

Torino: Milan; Pagani, Anton, Reali, Angori; Di Marco, Savini, Garbett; Akhalaia, Rosa, Zanetti. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Maugeri, Baeten, La Marca, Gyimah, Amadori, Dellavalle, Lindkvist, Giorcelli, Antolini, Caccavo. Allenatore: Coppitelli