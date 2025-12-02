Primavera Torino-Parma, la diretta dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: formazioni, prepartita e risultato in diretta

Il Torino Primavera si sta preparando per affrontare il Parma per la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra vincitrice dell’incontro dovrà affrontare il Milan agli ottavi di finale della competizione. Tuttavia, prima di pensare al prossimo incontro, le due formazioni dovranno guadagnarsi il pass per il turno successivo allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. I granata stanno attraversando un periodo difficile, che li vede al momento nelle ultime posizioni della classifica di Primavera 1. Il Parma invece, nelle ultime settimane ha ottenuto dei risultati importanti, che gli hanno permesso di piazzarsi secondi in campionato.

Primavera Torino-Parma: aggiornamenti in diretta

1′ Inizia la seconda metà di gara

Secondo Tempo

46′ Finisce qui il primo tempo con il Parma avanti di un gol

37′ Il Parma passa in vantaggio. Rete di Plicco, Torino 0-1 Parma

1′ Iniziata la partita tra Torino e Parma

Primo Tempo

Primavera Torino-Parma 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 37′ Plicco

Arbitro: Gandino di Alessandria

Primavera Torino-Parma: il prepartita

Ore 13.30 Le due squadre hanno iniziato gli esercizi di riscaldamento per prepararsi alla sfida. Dopo aver analizzato la condizione del terreno di gioco, le due squadre tra poco rientreranno negli spogliatoi per ultimare i preparativi prima di scendere nuovamente in campo per dare il via all’incontro.

Ore 12.30 Mancano due ore al calcio d’inizio dell’incontro tra Torino e Parma. Le due squadre stanno per arrivare allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano dove i giocatori scenderanno in campo per tentare di riuscire a ottenere una preziosa qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera.

Primavera Torino-Parma: le formazioni ufficiali

Torino: Santer; Perez, Bonadiman, Desole; Gatto, Sabone, Liema Olinga, Brzyski, Camatta; Zeppieri, Carvalho. A disposizione: Cereser, Gallo, Ferraris, Barranco, Spadoni, Zaia, Kugyela, Falasca, Acquah, Bonacina, Luongo. Allenatore: Baldini.

Parma: Casentini, Marlon, Castaldo, Plicco, Drobnic, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Konate, Almeida. A disposizione: Astaldi, Pajsar, Tigani, Mikolajewski, Cardinali, Varali, Mama, Marchesi, Chimezie, Avramescu, Mengoni. Allenatore: Corrent.