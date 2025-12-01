Il Torino di Baldini affronterà domani il Parma, in una sfida che vale la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Il Torino Primavera occupa attualmente il penultimo posto in campionato, una situazione complicata che i ragazzi di Baldini devono affrontare a partire dall’impegno in Coppa Italia di domani alle 14.30 al Mazzola di Orbassano. La gara contro il Parma, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, oltre a rappresentare la possibilità di accedere agli ottavi di finale della competizione, potrebbe costituire un’iniezione di fiducia importante per il proseguimento della stagione del Toro.

Il Parma ai vertici del campionato Primavera

Il Parma di Nicola Corrent si trova attualmente terzo in classifica, a pari punti (24) con l’Atalanta e la Roma, rispettivamente 2° e 4° in classifica. I gialloblù nelle ultime cinque partite hanno portato a casa tre vittorie e due sconfitte nelle ultime 5, di cui una nell’ultimo turno. La sconfitta contro il Napoli ha impedito ai ducali di raggiungere la vetta della classifica. I punti che distanziano i crociati dai granata sono 16, un distacco importante che presenta già di per sé la gara. In Coppa Italia il Parma ha eliminato l’Ascoli nel turno precedente.

Il Torino ha eliminato il Pescara

La sfida di domani rappresenta per i ragazzi di Baldini la possibilità di affrontare le proprie difficoltà, che vedono i granata negli ultimi posti in classifica. Il Toro Primavera arriva da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 in campionato, in particolare dall’ultima sconfitta rimediata nei minuti finali contro il Bologna. Se il Parma aveva eliminato l’Ascoli, il Torino ha avuto la meglio sul Pescara. Contro i ducali non ci sarà Perciun, fuori per una lesione già contro i felsinei in campionato.