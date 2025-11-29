Torino-Bologna, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite, il Torino Primavera si prepara a ospitare il Bologna di Stefano Morrone nella tredicesima giornata di campionato. Si tratta di una sfida delicatissima per il tecnico granata e per il suo gruppo. Dopo il disastroso avvio di stagione sotto la gestione Fioratti, l’arrivo dell’ex SPAL sembrava infatti poter rimettere in carreggiata le sorti del Toro Primavera. Esaurito lo slancio iniziale, però, Baldini ha poi raccolto solo due soli punti nelle ultime cinque giornate, con il Toro che occupa attualmente il penultimo posto con 8 punti.

Primavera Torino-Bologna: la diretta

46′ L’arbitro indica la fine del primo tempo

45′ L’arbitro indica un minuto di recupero

43′ I granata tornano a rendersi pericolosi. Sabone entra in possesso e tenta l’imbucata per Gabellini. La difesa è però ben posizionata e spazza il pallone

41′ Il Torino sembra aver perso totalmente il controllo della gara. Il Bologna sta sfruttando la situazione di vantaggio per tentare di incrementare le reti di differenza

39′ Carrascosa scivola e perde il pallone nella propria area di rigore. Armanini è il primo ad arrivare e tenta la conclusione. Siviero riesce a parare, ma sulla ribattuta il Bologna trova la rete del vantaggio

39′ Armanini segna il gol del vantaggio per il Bologna

38′ Gabellini sbaglia la sponda e regala il pallone al Bologna. I rossoblù tentano subito l’imbucata ma l’arbitro interrompe tutto per una posizione di fuorigioco

35′ Punizione lenta e prevedibile, il portiere anticipa tutti e fa suo il pallone

34′ Krasniqi commette un fallo su Zeppieri e concede una punizione ai granata

33′ Bell’azione del Bologna. I rossoblù sfruttano la superiorità sulle fasce e tentano l’imbucata in mezzo. Il passaggio e buono ma la conclusione è imprecisa. L’arbitro interrompe però l’azione per una posizione di fuorigioco

31′ Le due squadre faticano a trovare spazio e ricorrono spesso a passaggi lunghi e tiri dalla distanza per cercare di superare le difese

28′ Calcio di punizione battuto rapidamente. Papazov dopo essere entrato in possesso del pallone tenta la conclusione dalla distanza. Il tiro è ben calibrato ma un ottimo Siviero devia il pallone lontano dalla porta

28′ Armanini viene abbattuto dal giocatore granata nei pressi della metà campo e guadagna un calcio di punizione.

26′ Gabellini protegge bene il pallone e permette al Torino di rialzarsi. I granata avranno a disposizione una rimessa laterale nella trequarti avversaria

25′ L’arbitro espelle un membro dello staff a seguito delle accese proteste ai suoi danni

24′ Zaia commette un fallo ai danni del capitano del Bologna e concede un calcio di punizione nei pressi della metà campo

21′ Lancio lungo del Bologna che per poco non sorprende la difesa granata. Il Torino a seguito di un passaggio rischioso rischia l’autogol, ma Siviero è attento e riesce a deviare il pallone

21′ Il Torino riparte in contropiede con Ferraris. Il centrocampista scarica il pallone in mezzo ma la difesa del Bologna spazza. Il rinvio colpisce il direttore di gara che a seguito del contatto con il pallone interrompe il gioco

20′ Sabone perde un pallone pericoloso in mezzo al campo, ma dopo aver inseguito il centrocampista avversario riesce a recuperare e concede solo un calcio d’angolo agli emiliani

19′ Bell’azione del Torino. Gabellini scarica per Zeppieri che tenta il cross in area. Il passaggio è ben calibrato ma il portiere del Bologna anticipa tutti e intercetta

17′ Ferraris scarica il pallone a Gabellini che dalla distanza tenta di trovare la via del gol. La conclusione è però imprecisa e termina abbondantemente larga

15′ Il Torino tenta l’imbucata per Ferraris ma il giocatore granata non riesce a controllare il pallone. Bologna nuovamente in possesso

14′ Bell’azione di Zeppieri che dopo aver superato due giocatori cambia gioco per Ferraris che da il via alla manovra offensiva del Torino

12′ Che occasione per il Torino. Zaia effettua un cross in area e dopo il mancato intervento del difensore, il pallone arriva a Gabellini che da due passi non riesce a realizzare il gol del vantaggio. L’attaccante è caduto a terra a seguito di un contatto con un difensore avversario, ma per l’arbitro è tutto regolare

10′ Il Torino riparte in contropiede proprio con Gabellini. L’azione poteva essere pericolosa, ma l’arbitro ha interrotto il gioco per segnalare un tocco di mano dell’attaccante granata

9′ Il Bologna ha preso in mano il pallino del gioco, mentre i granata attendono di recuperare palla per lanciare Gabellini in contropiede

7′ Perez effettua un ottimo intervento difensivo che permette ai granata di recuperare palla nei pressi della propria area

6’Occasione per il Torino. I granata per poco non trovano il vantaggio dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallone arriva a Sabone che da posizione ravvicinata non riesce a deviare in modo determinante il pallone

4′ Giallo per Krasniqi. Il difensore rossoblù atterrà in modo irregolare Acquah che si stava involando pericolosamente verso la porta avversaria. Il Torino tenterà di sfruttare una punizione sulla trequarti.

3′ Occasione per il Bologna. Ferrari riceve palla nell’area granata e dopo aver superato il difensore del Torino tenta la conclusione angolata. Il tiro è però impreciso e termina a lato di un soffio

2′ Il Torino prova a far girare palla con i difensori ma Carrascosa sbaglia e regala un rimessa agli avversari

1′ Partita che inizia in modo molto fisico. Diversi contrasti tra i giocatori in campo che vengono però giudicati regolari dall’arbitro

1′ Il Bologna batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

Primo Tempo

Primavera Torino-Bologna il prepartita

Gli avversari dei granata arrivano alla sfida da tredicesimi in classifica, complice un rendimento alquanto altalenante. Dopo l’unico pareggio ottenuto all’esordio contro il Cesena, i rossoblù hanno infatti alternato vittorie e sconfitte con sorprendente regolarità.

Questi risultati sembrano però riflettere il valore degli avversari affrontati: successi con squadre di pari livello, ko contro formazioni più attrezzate. Reduci dal 3-1 subito contro il Parma, l’uomo più incisivo dei rossoblù è l’ala sinistra classe 2006 Flavio Ferrari, autore di quattro gol stagionali.

Primavera Torino-Bologna: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Torino-Bologna in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Torino-Bologna 0-1: il tabellino

Marcatori: pt 39′ Armanini

Ammoniti: pt 4′ Krasniqi

Primavera Torino-Bologna: le formazioni ufficiali

Torino: Siviero; Pellini, Zaia, Carrascosa; Ferraris, Perez, Acquah, Sabone, Kugyela; Zeppieri, Gabellini. A disposizione: Santer, Camatta, Desole, Bonadiman, Galantai, Falasca, Sandrucci, Gatto, Olinga, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini.

Bologna: Gnudi, Puunko, Ferrari, Lai, Papazov, Nesi, Armanini, Krasniqi, Toroc, Markovic, N’Diaye. A disposizione: Rabbi, Jaber, Briguglio, Zonta, Castaldo, Mazzetti, Castillo, Baroncioni, Tonin, Alvarado, Lo Monaco. Allenatore: Morrone