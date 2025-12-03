Altra disfatta per i torelli di Baldini, sconfitti per 0-2 nella partita contro il Parma ai sedicesimi di Coppa Italia

Prosegue con un’altra sconfitta il percorso stagionale del Torino Primavera guidato dal tecnico Francesco Baldini: ieri si è interrotto definitivamente quello in Coppa Italia. Granata sconfitti 0-2 dal Parma tra le mura amiche di Orbassano. Continua negativamente la stagione dei torelli, a cui la vittoria manca dal 5 ottobre, quando i piemontesi si imposero per 0-1 in terra sarda. In campionato le sconfitte sono state ben 9, col Toro che al momento è penultimo a quota 8 punti (l’ultima ne ha 7), in zona retrocessione.

Situazione preoccupante in casa granata

Momento pessimo per i granata in una stagione che fin dalle prime battute aveva fatto intendere un’annata difficile per la Primavera. L’eliminazione dalla Coppa Italia, va comunque detto, è arrivata contro la seconda della classe in campionato, il Parma di Nicola Corrent, ma allunga il periodo negativo. Seppur sia presto per parlare di possibile retrocessione (ci sono margini per risalire la classifica), la situazione in casa Toro non è per nulla rassicurante, sole 2 le vittorie e 2 i pareggi in queste prime 13 di campionato e ad imitazione della prima squadra, il Toro Primavera è anche la peggior difesa del torneo (assieme al Cesena, che però ha anche il miglior attacco).

Sabato tocca al derby contro la Juve

A concludere questa settimana ci sarà il derby Primavera contro la Juventus, imbattuta da 3 giornate consecutive e reduce dal pareggio a reti inviolate contro il Cagliari. Come ogni derby che si rispetti, oltre alla tattica e alla classifica (che vede Toro e Juve separate da 8 punti e 7 posizioni) sarà da guardare l’aspetto emotivo di un derby in cui servirà spirito e combattività per strappare i 3 punti.