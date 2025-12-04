Mancano pochi giorni alla prossima giornata di campionato, e per la squadra di Baldini il derby della Mole non sarà una partita come le altre

Il Torino in questa fase della stagione non sta attraversando il suo periodo migliore. Nonostante la squadra di Baroni sia reduce da due risultati da dimenticare, la Primavera granata si trova in una posizione ancora peggiore della prima squadra.

Sabato 6 dicembre alle 11.00 i giovani granata faranno visita alla Juventus Primavera per dare il via al derby della Mole. Per entrambe le squadre sarà una partita molto sentita dal punto di vista agonistico. Tuttavia, lo stato di forma e la fiducia con cui le due formazioni arriveranno a competere sarà molto differente.

Periodo da dimenticare del Torino

Il Torino arriverà in casa della Juventus dopo una settimana in cui i granata sono scesi in campo due volte a pochi giorni di distanza. La sconfitta in campionato arrivata all’ultimo minuto di gioco contro il Bologna e la successiva eliminazione dalla Coppa Italia contro il Parma hanno gettato i granata nello sconforto. La squadra di Baldini dopo le prime settimane incoraggianti è tornata a trovare enormi difficoltà nel fare risultato. I granata hanno infatti subito pesantemente nelle ultime settimane, collezionando una discreta serie di sconfitte, che al momento ha relegato i granata al penultimo posto con 8 punti.

La Juve punta alla vittoria per rilanciarsi

Una partita come il derby della Mole potrebbe essere la giusta occasione per ripartire, dal momento che un eventuale successo granata permetterebbe alla squadra di Baldini di affrontare con rinnovata fiducia le prossime giornate. Dall’altra parte, la Juventus sarà motivata a non far rinascere il Torino. I bianconeri nonostante la 12esima posizione in classifica stanno attraversando un buon periodo di forma: come testimoniano le 3 vittorie, il pareggio e la singola sconfitta ottenuti nelle ultime cinque di campionato. Un successo per la formazione di casa potrebbe rilanciare la Juventus in classifica, dal momento che gli uomini di Padoin con una vittoria arriverebbero a quota 22 punti, collocandosi temporaneamente in sesta posizione, valida per la qualificazione ai Play off.