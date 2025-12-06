Juventus-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Un Toro in piena crisi di risultati fa visita alla Juventus nel corso della 14esima giornata. Il Derby d’Italia, per i ragazzi di Baldini, arriva in un momento complicatissimo della stagione. Reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque, e al penultimo posto in classifica, i granata sono chiamati ad una svolta urgente per salvare la stagione. Oggi alle 11:00 all’Ale&Ricky, se la vedranno con i bianconeri di Simone Padoin, reduci da tre risultati utili consecutivi e al 12esimo posto in classifica con 19 punti guadagnati. Segui il Derby d’Italia in diretta su toro.it

Primavera Juventus-Torino: la diretta

42′ Finocchiaro spreca una potenziale ottima ripartenza per i bianconeri, sbagliando il suggerimento per un compagno

39′ Occasionissima granata: Ferraris impatta di testa in area di rigore un gran cross proveniente dall’out di sinistra, grande risposta di Nava

37′ Finocchiaro abbattuto in area di rigore granata, secondo il direttore di gara il contatto non vale un calcio di rigore

34′ Spingono ora i granata alla ricerca del pareggio a dieci minuti alla fine del primo tempo, bianconeri però attenti in fase difensiva

29′ Grande occasione per la Juve: Lopez impatta in area di rigore un gran cross di Finocchiaro, ma non riesce a trovare la porta

28′ Il Toro prova ora a fare la partita controllando il possesso ma la Juve è molto pericolosa in attacco, soprattutto in transizione

24′ Ferraris rimane a terra dolorante ad un polso in seguito ad un contatto subito in area di rigore bianconera

20′ Ammonito Ferraris per un fallo a metà campo

16′ Da calcio di punizione, Kugyela mette un pallone forte in mezzo ma nessun granata riesce ad impattarlo

15′ Gabellini abbattuto da Nava all’esterno dell’area di rigore. Il direttore di gara ammonisce l’estremo difensore bianconero: calcio di punizione per il Toro

10′ Buona reazione granata dopo il vantaggio bianconero. I ragazzi di Baldini devono però scoprire il meno possibile il fianco alle avanzate della Juventus

5′ GOL 1-0 JUVENTUS: bianconeri subito in vantaggio con un grande gol di Merola che con un diagonale violento brucia Sante. Grande avvio dei bianconeri

1′ Fischia il direttore di gara: è iniziato il Derby della Mole Primavera

PRIMO TEMPO

Primavera Juventus-Torino 1-0 il tabellino

Marcatori: pt 5′ Merola (J)

Ammoniti: pt 15′ Nava (J), pt 20′ Ferrarris (T)

Primavera Juventus-Torino il prepartita

Manca poco alla sfida dell’Ale&Ricky. Un Toro a caccia di punti salvezza fondamentali per la salvezza sfida una Juve in ripresa. Uno dei giocatori da tenere d’occhio nei bianconeri è senza dubbio il centravanti classe 2006 Silvano Biggi, autore di 3 gol in stagione.

Primavera Juventus-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Juventus-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

