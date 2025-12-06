I granata contro la Juventus sono tornati a fare punti. La buona prestazione non ha impedito però al Torino di scendere in ultima posizione

Il Torino Primavera contro la Juventus è tornato a fare una prova positiva, come ormai non se ne vedevano da settimane.

Il recente periodo buio della squadra di Baldini potrebbe essere arrivato a una svolta. Dopo le ultime tre sconfitte, i granata nel derby della Mole sono tornati a disputare una buona gara, terminata sul risultato di 1-1 al 90′. E’ stata un’ottima prestazione dei ragazzi di Baldini che nonostante il punto conquistato sono scivolati in ultima posizione a seguito del successo della Cremonese contro il Cagliari. Il Torino ha iniziato la partita in salita, non intraprendendo la sfida con il piede giusto. A testimoniarlo, è stato il gol della Juventus realizzato da Merola al quinto minuto di gioco. Dopo appena un quarto d’ora, l’esito dell’incontro sembrava essere già deciso, ma nella ripresa, i granata sono usciti dagli spogliatoi con grinta e voglia di riprendere il risultato.

A un passo dal successo

Nel secondo tempo infatti, gli uomini di Baldini hanno iniziato a prendere in mano il pallino dell’incontro. A seguito di diverse buoni azioni elaborate, i granata sono riusciti a trovare il pareggio con il gol di testa di Perez al 22′. Da quel momento, il Torino ha colto la possibilità di poter ribaltare il risultato, infatti, fino agli ultimi minuti dell’incontro, i granata hanno rischiato in più occasioni di trovare la rete del vantaggio. La prova del Torino è stata una delle migliori delle ultime settimane, e aver ritrovato un buon risultato in campionato potrebbe permettere alla squadra di Baldini di finire il 2025 in crescendo.

3 gare prima del 2026

Il Torino con il pareggio contro la Juventus è ora arrivato a quota 9 punti in classifica. Nulla di invariato per quanto riguarda la posizione, dal momento che i granata sono ancora al penultimo posto del campionato. Dopo il punto ottenuto contro la Juventus, Baldini cercherà di dare seguito alla buona prestazione della sua squadra nelle ultime tre sfide del 2025. Il Torino nelle prossime giornate affronterà infatti: Genoa, Lazio e Lecce, rispettivamente in 8a, 17a, 14a posizione. Sulla carta dovrebbero essere tutte partite combattute, e per i granata sarà fondamentale cercare di ottenere qualche punto prezioso per allontanarsi dall’ultima posizione del campionato, valida per l’immediata retrocessione.