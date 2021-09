Torino-Virtus Entella, diretta del match della Coppa Italia Primavera 21/22: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Al via la Coppa Italia Primavera 21/22, per il Torino impegnato al primo turno contro la Virtus Entella. I granata, reduci dalla vittoria sofferta contro il Pescara, proveranno a trovare il terzo risultato utile consecutivo, prima del match di sabato contro l’Empoli. I diavoletti neri, che militano in Primavera 2, devono invece ritrovare serenità dopo l’1-7 casalingo rimediato contro il Venezia. Ad attenderli per la terza giornata c’è la Reggiana. Chi vince, affronterà all prossimo turno la vincente di Genoa-Alessandria. Il calcio d’inizio della partita, che si giocherà ancora a Biella, ma su un altro campo, è fissato per le ore 15: segui Torino-Virtus Entella in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: la diretta

16′ Prima occasione per il Toro! Ci prova Dellavalle con un colpo di testa! La difesa avversaria però si fa trovare pronta ed allontana.

10′ Ancora equilibrio tra le due formazioni. Nessuna grande occasione in vista.

1′ Si comincia! Al via la sfida tra Torino e Virtus Entella Primavera!

PRIMO TEMPO

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella 0-0: il tabellino

TORINO (4-3-1-2): Vismara; Della Valle, Reali, Amadori, Anton; Antolini, Maugeri, Lindkvist; Garbett; Rosa, Akhalaia. A disposizione: Fiorenza, Milan, Savini, Baeten, Gyimah, Barbieri, Angori, Chiarlone, Giorcelli, Caccavo, Zanetti, Gheralia. All. Coppitelli

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Rinaldini; Tassotti, Coly, Di Maro, Langella; Antonioni, Costa, Prosdocimi; Andreazza; Mazzotta, Banfi. A disposizione: Bartolozzi, Babliuk, Di Mario, Crognale, Cucciniello, Matarozzi, Maresca, Thioune, Tosi, Trocino, Santanocito, Dolce. All. Melucci.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: il prepartita

Due vittorie consecutive, che assicurano il quinto posto alla Primavera di Coppitelli, che oggi sarà impegnato contro la Virtus Entella per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera 21/22. I granata hanno dimostrato di saper soffrire e riuscire comunque a portare a casa il risultato. Nell’ultima trasferta contro i biancazzurri, dopo un rapido 0-3, sono stati rimontati fino al pareggio. Nel finale però, la perseveranza dei Torelli è stata premiata. Oggi subentreranno in coppa, contro i diavoletti neri, reduci da una vittoria ed una sconfitta in Primavera 2. Gli innesti arrivati a fine mercato, che hanno già esternato il proprio talento e parecchi miglioramenti da inizio campionato, potranno fare nuovamente la differenza.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: dove vederla in Tv

Torino-Virtus Entella, match valido per i trenaduesimi della Primavera Timvision Cup, potrà essere seguita sul nostro sito Toro.it per la diretta web.

Coppa Italia Primavera, Torino-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

