Le dichiarazioni del tecnico Federico Coppitelli dopo Torino-Virtus Entella, match di Coppa Italia terminato 3-0 per i granata

Buona la prima per la Primavera del Torino, uscita vincitrice per 3-0 dalla sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Il tecnico granata Federico Coppitelli, ha commentato così la prestazione dei suoi, qualificatisi ai sedicesimi di finale: “Nel complesso sono soddisfatto, l’esito del match era tutt’altro che scontato. Anche oggi abbiamo fatto bene delle cose ed altre un po’ meno. All’inizio della stagione è però normale che non ci siano sempre delle partite “complete” dal punto di vista tecnico-tattico. Abbiamo creato molto e concesso poco, ma la cosa più importante è che stiamo pian piano prendendo forma. Adesso testa subito al campionato: tra due giorni ci attende l’Empoli campione d’Italia prima dell’intervallo di venti giorni, che sfrutteremo per allenarci duramente. Al suo termine, saremo davvero pronti“.